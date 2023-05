Morsø FC og Klitmøller delte efter velspillet kamp

NYKØBING:Begge hold havde meget at spille for, da Morsø FC tirsdag mødte Klitmøller i Nykøbing. Hjemmeholdet fra Morsø FC skulle forsøge at spille sig helt væk fra den tungere del af tabellen og op i topstriden, mens Klitmøller med en sejr kunne sende en stor presbold over til deres forfølgere fra Mejrup på 2.pladsen. Efter en meget velspillet kamp, hvor begge hold havde chancer for at tage sejren, delte de to hold pointene efter 1-1 ved slutfløjt.

- Vi kan være fint tilfredse med det ene point. Det var en rigtig god serie 2-kamp, mellem to gode hold, siger Morsø FC-træner Brian Rettig. I Klitmøller-lejren hæfter de sig også ved, at begge hold leverede en god indsats i opgøret.

- Det var måske en af de bedst spillede kamp, jeg har set i serie 2. Det var en kamp med to rigtig gode hold, der stod godt til hinanden, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

I første halvleg bølgede kampen meget frem og tilbage, og begge hold kom frem til chancer. De største af slagsen tilfaldt Klitmøller, der dog ikke fik scoret i første halvleg. Det samme gjaldt Morsø FC, og derfor var stillingen 0-0 til pause.

Fra starten af anden halvleg lagde Klitmøller et stort pres på hjemmeholdet, men i de afgørende situationer manglede gæsterne lige den sidste skarphed. I det 71. minut fik Klitmøller så bragt sig foran. Udeholdets Kasper Skak fik kæmpet sig igennem Morsø FC-defensiven, og med en tværaflevering fandt han Jonas Kjær, der bragte Klitmøller foran. Bedst som det trak op til en sejr til Klitmøller, fik Morsø FC udlignet til 1-1. Med et indlæg fandt Kristian Gundelund Mikkel Agger, der først headede bolden på overliggeren. Efterfølgende ramte bolden så Mikkel Agger, og så stod det 1-1. Efter udligningen var Morsø FC faktisk tæt på at tage alle tre point, men Kristian Gundelunds forsøg røg på indersiden af stolpen. Gundelunds forsøg på indersiden af stolpen blev den sidste store chance i opgøret, der endte 1-1.

- I løbet af kampen havde de et par store muligheder, som vi fik afvist. Deres offensiv er vanskelig at have med at gøre, men vi fik et point og leverede en god kamp, siger Brian Rettig.

- Vi ville selvfølgelig gerne have vundet kampen, men det er trods alt lidt sjovere at spille uafgjort, når det sker efter en rigtig velspillet kamp, siger Martin Haahr.

Vigtige kampe forude

Både Morsø FC og Klitmøller har vigtige kampe inden afslutningen på sæsonen. Selvom Morsø FC i skrivende stund befinder sig på en 3. plads i rækken med et point op til Mejrup på 2. pladsen, så vil morsingboerne gerne definitivt væk fra rækkens tredjesidste plads, der udløser playoff kampe om overlevelse i serie 2.

- Selvom 2. pladsen er indenfor rækkevidde, så skal vi også huske at kigge nedad. Det er vigtigt for os at komme helt væk fra tredjesidste pladsen, siger Brian Rettig.

Hos Klitmøller har de nu en særdeles vigtig kamp i vente, når de på fredag møder Mejrup på hjemmebane. Vinder thyboerne den kamp, vil de nemlig være sikret oprykning til serie 1. Uafgjort kan potentielt også være nok, men det afhænger af onsdagens resultat mellem Mejrup og Lemvig.

- Der bliver helt sikkert tryk på, og jeg lover, at det er nogle sultne spillere, der løber på banen på fredag, siger Martin Haahr.