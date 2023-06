Morsø FC sikrede sig andenpladsen med storsejr over Thisted

THISTED:Morsø FC jagtede lørdag den andenplads, der udløser playoff-kampe om en plads i serie 1 efter sommerferien, da morsingboerne på udebane mødte Thisted FC i serie 2. Værterne fra TFC havde omvendt ikke noget at spille for, eftersom de hverken kunne gøre fra eller til i forhold til deres slutplacering i tabellen. Thyboerne var således inden kampen sikre på at slutte på rækkens tredjesidste plads, der udløser playoff-kampe om overlevelse i serie 2. De forskellige niveauer af incitament var da også til at se i lørdagens kamp, hvor Morsø FC vandt med 4-1 og dermed sikrede sig andenpladsen i rækken.

- Man kunne godt mærke, at de havde noget at spille for. De var bedre end os, og der er også en grund til, at de skal spille om oprykning, mens vi skal spille om nedrykning, siger spillende træner for TFC Jacob Kjær.

Hos Morsø FC er de glade for, at andenpladsen blev sikret uden de store problemer.

- Vi fik hurtigt sat os på kampen. Da de fik udlignet så vi lidt rystede ud, men vi kom heldigvis stærkt igen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

Morsø FC startede opgøret ud med at være det bedste hold, og i det 34. minut kom morsingboerne på sejrskurs, da Mikkel Agger bragte Morsø FC foran. Hjemmeholdet fra Thisted fik dog slået hurtigt igen, og blot et minut efter første mål havde Jacob Kjær gjort det til 1-1. Det resultat fik dog ikke lov til at stå længe, for i det 37. minut bragte Mikkel Agger Morsø FC foran med 2-1, hvilket også var stillingen til pausen.

I anden halvleg kom TFC godt fra land, men hjemmeholdets optimisme blev hurtigt punkteret. I det 48. minut fuldendte Mikkel Agger nemlig sit hattrick, da han udnyttede en fejl i hjemmeholdets bagerste geledder. I det 50. minut fik Morsø FC så bragt sig foran med 4-1 takket være en scoring fra Mathias Andersen, og dermed var kampens udfald så godt som afgjort. I resten af halvlegen faldt der ikke flere scoringer, og dermed vandt Morsø FC med 4-1.

Vigtige kampe forude

Thisted FC kan nu se frem til en kamp på lørdag, hvor de skal møde vinderen af opgøret mellem HVA Sydthy og Ørslevkloster. Vinder TFC den kamp, er de sikret endnu en sæson i serie 2. Lørdagens playoff-kamp er skidt placeret med både Thy Rock og dimension fra handelsskolen på samme dag. Ifølge Jacob Kjær må holdet justere sig til forholdende.

- Vi må justere os i forhold til de spillere, der er til rådighed. Omvendt må man også sige, at hvis vi taber til et hold fra serie 3, så er det nok også fortjent, at vi rykker ned, siger Jacob Kjær.

Hos Morsø FC vil en oprykning til serie 1 i første omgang kræve en sejr i tirsdagens kamp på udebane mod Herning Fremad. Vinder morsingboerne den kamp, skal de så ud i endnu en kamp lørdag mod et hold fra serie 1, hvor vinderen så vil sikre sig en sæson i serie 1. Ligesom hos Thisted FC, så er Morsø FC presset til deres playoff-kampe, eftersom flere af holdets spillere dimitterer i disse dage.

- Det er lidt dårlig timing, men det er jo vilkårene, når man har et så ungt hold. Det er jo også de samme vilkår for de andre hold, og vi går selvfølgelig efter det, siger Brian Rettig.