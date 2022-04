MorsØ FC tog endnu en sejr: HVA Sydthy hænger fast i bunden

NYKØBING:Det var top mod bund torsdag aften i Serie 2, da MorsØ FC tog imod HVA Sydthy. Morsingboerne har fået en god start på sæsonen og er fortsat ubesejret, hvorimod HVA Sydthy stadig har deres første sejr til gode. Og det var også topholdet, som var skarpest torsdag aften, hvor de vandt 4-1.

- Efter to uafgjorte kampe var det rart at komme tilbage på sejrssporet, men vi kan stadig godt blive bedre på bolden, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

- Vi har en følelse af, at vi godt kunne være med, men vi lavede nogle store fejl, som kostede dyrt, siger Thomas Thorsen, som er spillende træner for HVA Sydthy.

Fra kampens start var det meget lige, hvor begge hold kom til chancer, men efter 24 minutter slog hjemmeholdet til. Her modtog Mickey Berg bolden i højre side og spillede den skråt tilbage til Lukas Riis Jespersen, som sparkede bolden i mål.

Knap 10 minutter senere fordoblede MorsØ FC deres føring. Rasmus Majgaard kom igennem og var alene med målmanden. Bolden blev reddet, men havnede ved Mickey Berg, som kunne score til 2-0.

Kort før pausen reducerede HVA Sydthy og skabte ny spænding i kampen. Det gjorde de, da et udspark havnede ved Thomas Thorsen, der fra 40 meter sparkede bolden henover målmanden fra MorsØ FC.

- Vi lukkede dem ind i kampen igen, da de reducerede. Det var unødvendigt, fordi vi havde chancerne til at lukke kampen tidligere, end vi gjorde, siger Mickey Berg.

Efter pausen var kampen meget lige. HVA Sydthy fik en del hjørnespark og frispark, men havde svært ved at omsætte det til mål.

- I første halvleg havde vi lidt svært ved at spille os ud af deres pres, men i anden halvleg kom vi bedre frem på banen, siger Thomas Thorsen.

Med 11 minutter igen blev MorsØ FC tildelt et frispark. Det tog Mickey Berg sig af, og han sparkede bolden i mål fladt i det korte hjørne.

Derfor var HVA Sydthy tvunget til at satse fremad banen til sidst, og det gav hjemmeholdet mulighed for kontra den anden vej. I overtiden blev Mickey Berg spillet fri og var alene med målmanden. Den chance udnyttede han og fuldendte dermed sit hattrick med sin scoring til 4-1.

- Vi kom til flere chancer i dag, end vi har gjort de seneste kampe, og derfor skal vi også lukke kampen tidligere, siger Mickey Berg.

- Vores spil hang bedre sammen, og vi har fået spillere tilbage fra skader. Nu skal vi til at omsætte det til nogle point, siger Thomas Thorsen.