MorsØ FC sled sig til point mod Thisted

NYKØBING:Onsdag aften var der lokalopgør mellem Mors og Thy, da henholdsvis MorsØ FC og Thisted FC stødte mødte hinanden i Serie 2. På en vindblæst bane i Nykøbing havde begge hold svære betingelser, men det var hjemmeholdet fra MorsØ FC, som var skarpest og vandt 1-0.

- Jeg synes, at vi var i kontrol hele kampen igennem, og det eneste, der manglede, var, at vi lukkede kampen til 2-0, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

- Generelt synes jeg, at det var en dårlig kamp med meget vind, hvor det meste af spillet var midt på banen uden mange chancer, siger Jacob Kjær, der er spillende træner for Thisted FC.

I første halvleg var det hjemmeholdet fra MorsØ FC, som var mest boldbesiddende og skabte enkelte chancer, men ikke noget der for alvor truede Thisted FC. Gæsterne stod godt imod, men havde svært ved selv at kreere chancerne til at tage føringen.

Derfor endte første halvleg målløs 0-0.

Kampbilledet fortsatte efter pausen med MorsØ FC mest på bolden. 10 minutter inde i anden halvleg bar det frugt. MorsØ FC kom til baglinjen, hvorfra der blev slået et indlæg skråt tilbage i feltet. Her modtog Mickey Berg bolden, og han sparkede den i mål til 1-0.

MorsØ FC fortsatte med at dominere og havde flere chancer til at lukke kampen i anden halvleg.

- Vi gik lidt længere frem de sidste 20 minutter, men det gav ikke de store chancer til os, siger Jacob Kjær.

- Vi var kun foran med en, og derfor blev vi lidt nervøse for, om der opstod noget tilfældigt til dem, men jeg synes faktisk, at vi kontrollerede den hjem, siger Mickey Berg.

Det endte med en sejr på 1-0 til MorsØ FC, som fortsat hænger på i toppen af Serie 2, hvor de pt indtager andenpladsen.

- Vi er tilfredse med vores indsats, og det var en fortjent sejr, siger Mickey Berg.

Anderledes ser det ud for Thisted FC, som med nederlaget rykker ned under stregen. De har tre point op til Viborg Søndermarken på playoff-pladsen.

- De næste kampe er meget vigtige for os, hvis vi skal have playoff-pladsen, men heldigvis er det fire hjemmekampe, så vi tror fortsat på det, siger Jacob Kjær.