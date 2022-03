Morsø Kommune er nordjysk mester i at give byggetilladelser

THY-MORS:I Nordjylland er der store forskelle på, hvor langt tid man skal vente på at få byggetilladelsen i hus. I Morsø Kommune tog det sidste år i gennemsnit 23 dage at få sagsbehandlet en byggesag, mens det i Jammerbugt Kommune tog 77 dage i gennemsnit. Det viser en ny analyse fra DI Byggeri.

Morsø Kommune har nedbragt ventetiden fra 29 dage i 2020 til de 23 dage i 2021 og er nu hurtigst i Nordjylland og på en 9. plads i landet som helhed. Også Thisted Kommune er stadig godt med, selv om sagsbehandlingstiden for en byggetilladelse her er steget fra 17 dage i 2020 til 30 dage i 2021.

- I halvdelen af de nordjyske kommuner er den gennemsnitlige ventetid forlænget i forhold til året før. Det bør få kommunerne til at se på, om der kan gøres mere for at sikre virksomheder og borgere en bedre service, udtaler Michael Jørgensen, formand for DI Byggeri Nordjylland, i en pressemeddelelse.

Ventetiderne er opgjort fra den dag, hvor kommunerne har modtaget alle oplysninger i byggesagen, så det dermed er den reelle sagsbehandlingstid i kommunerne, der måles på. Den gennemsnitlige ventetid på en byggetilladelse i Nordjylland er steget fra 41 dage i 2020 til 51 dage i 2021.

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at ventetiden samlet set er steget, men vi oplever også kommuner, som kæmper med en langt større bunke af ansøgninger, siger Michael Jørgensen og fortsætter:

- I Hjørring er der en stigning i ansøgninger på 30 procent og i Aalborg er stigningen 17 procent. Der er dog også kommuner, der har færre sager og stigende sagsbehandlingstid, siger han.

Vallensbæk og Odder er de to kommuner i Danmark, der er hurtigst til at sagsbehandle byggesager med en gennemsnitlig ventetid på seks dage. København har med en gennemsnitlig ventetid på 158 dage den længste ventetid i hele landet.