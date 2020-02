Morten Frost træner og fortæller

THISTED:Navnet Morten Frost siger ikke nødvendigvis nye generationer af badmintonspillere så meget. Men da de ældre medlemmer af Thisted Badmintonklub fortalte om den firedobbelte All England-vinder, skortede det ikke på interesse for at få en træningstime med den danske badmintonlegende. Det foregår onsdag eftermiddag i Munkehallen i Thisted.

- Vi havde udvalgt, hvem der skulle have muligheden, og de har allesammen sagt ja tak, fortæller Lars Bo Sørensen, cheftræner i Thisted Badmintonklub og halinspektør i Munkehallen. Den første time er forbeholdt børn og helt unge i klubben, mens det derefter er ældre ungdomsspillere og nogle seniorer, der får chancen for at træne med 61-årige Morten Frost.

Og onsdag aften er der foredrag med ham i kantinen hos Thy-Mors HF & VUC, lige ved siden af Munkehallen. Der er gratis adgang og alle er velkomne, ligesom interesserede om eftermiddagen gerne må kigge ind til træningstimerne.