Motorcykler stødte sammen ved Østerild

ØSTERILD:En 71-årig mand fra Sunds nord for Herning måtte onsdag eftermiddag flyves med helikopter til Aalborg Universitetshospital. Den ældre mand var kollideret med sin kammerat, da de på hver sin motorcykel kørte på Gl. Aalborgvej ved Østerild.

Kammeraten, en 60-årig mand fra Karup, kørte forrest. Klokken 14.18 satte han farten ned for at foretage et venstresving. Det overså den bagvedliggende 71-årige, som påkørte kammeratens motorcykel og væltede.

Lokalpolitiet i Thisted kendte torsdag formiddag ikke den forulykkedes præcise tilstand, men han meldes uden for livsfare. Den 60-årige kom ikke noget til.