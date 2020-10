Motorcyklist fløjet til Aalborg: Fik knust fod og lårben

THISTED:En 33-årig mand fra Thisted Kommune blev torsdag aften fløjet til behandling på sygehuset i Aalborg, efter han i forbindelse med et færdselsuheld fik knust en fod og lårben.

Det fortæller lokalpolitiet i Thisted.

Uheldet skete på Hundborgvej i Thisted kl. 19.26, da en 73-årig mand kom kørende ad Hundborgvej i østlig retning og ville svinge til venstre ind til sit hus. Her overså han den 33-årige mand, som kom kørende på motorcykel, oplyser politiet.

Senere på aftenen var der endnu et færdselsuheld i Thisted. Her kom en 45-årig mand kørende ad Thylandsvej i østlig retning, hvor han overså en parkeret bil, som han ramte.

Føreren af bilen stoppede et par hundrede meter længere fremme, fortæller politiet og oplyser, at den 45-årige havde en promille over det tilladte og derfor fik taget en blodprøve.

Sidst på aftenen, kl. 23.56, var en 24-årig kvinde ude for et færdsesuheld. Ifølge politiet kom hun kørende ad Aalborgvej ved Hovsørvej og mistede herredømmet over bilen på grund af akvaplaning.

Kvinden ramte vejskilte og kantpæle, men var uskadt efter uheldet, lyder det fra politiet.