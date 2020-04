Motorcyklist måtte en tur på sygehuset

HANSTHOLM:I takt med at solen begynder at titte frem, så kommer motorcyklerne også frem. Det fører desværre til flere motorcykeluheld. Mandag eftermiddag gik det ud over en 25-årig mand, som havde en to år ældre kvinde med bagpå. De kom kørende i krydset ved Jollegade og Kai Lindbergs Gade, da en bil ført af en 63-årig mand ikke overholder sin vigepligt.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at de to på motorcyklen kom lettere til skade og blev kørt på sygehuset.