Mr. Thy Rock fylder 50. Og det går ikke stille af sig

THISTED:Formanden for Thy Rock og salgsdirektør for Mors-Thy Håndbold, Hans Peter "HP" Jarl Madsen fylder 50 år lørdag 8. april.

Folkefesten Thy Rock har siden starten i 2000 vokset sig til den vel nok største sammenholdsskabende begivenhed i Thy, hvor op mod 11.000 mennesker indtager dyrskuepladsen i Thisted til god musik og højt humør.

Man kan ikke sige Thy Rock uden at sige Hans Peter Jarl Madsen, i daglig tale "HP", som gennem årene er blevet kendt vidt og bredt blandt andet for sin rolle som formand for festivalen. Manden, der i manges øjne altid vil være "Mr. Thy Rock", runder nu et skarpt hjørne, når han 8. april kan fejre sin 50 års fødselsdag.

Selv er han ikke meget for titler og er hurtig til at give æren videre til de frivillige kræfter, der hvert år yder den afgørende indsats, der gør festivalen mulig.

- Jeg er vokset op med frivilligt arbejde, og der er et helt særligt fællesskab. Man kan godt sidde derhjemme og mugge lidt over, at man skal ud og stille op til for eksempel et cykelløb, men når man først løfter i flok, bliver det altid sjovt, siger Hans Peter Jarl Madsen, der i 25 år havde natarbejde på Dragsbæk Margarinefabrik og brugte stort set alle øvrige vågne timer på at arrangere festival.

Fødselsdagen fejres med reception i Thisted Musikteater, hvor venner og bekendte er inviteret til "øl og festivalmenu", og festlighederne vil, ifølge dagens hovedperson, bære præg af både festivalen og håndboldklubben.

- Jeg har det sådan set helt fint med at fylde 50, men jeg kan da godt undre mig lidt over, hvor årene blev af. Min datter Sofie er nu 21 år og min søn Magnus er fyldt 18, og jeg føler det stadig som om, det var i går, jeg skulle hente dem i skole og børnehave, siger HP.

Som født og opvokset i Thy har han altid været en stærk fortaler for sin hjemegns fortræffeligheder, og HP havde mere end én finger med i spillet, da Thy og Mors i 2014 indtog Rådhuspladsen i København til en uge spækket med events og masser af god reklame for egnen.

- Jeg har aldrig boet i Udkantsdanmark. Det er ikke Udkantsdanmark, jeg ser, når jeg kigger på vores foreningsliv og uddannelsesinstitutioner heroppe. Vi har industri, der buldrer af sted, og der er fuld fart på nytænkningen. Godt nok har vi ikke ti biografer her i byen, men til gengæld har vi brandet, naturen og turismen. Det kan de ikke tage fra os, fastslår HP.

I foråret 2021, efter tre år som salgschef i klubben, blev HP udnævnt som direktør for Mors-Thy Håndbold. Sideløbende skulle han dog fortsat varetage jobbet som salgschef, og det arbejdspres endte med at blive for meget, selv for en mand, der er vant til at have adskillige jern i ilden.

- Juledag fik jeg hjerteproblemer, hvor jeg blev hentet med ambulance. Da tog jeg et valg om, at jeg ville træde tilbage som direktør for i stedet at fokusere på det kommercielle arbejde som salgsdirektør, fortæller Hans Peter Jarl Madsen.

Når han skal slappe af, nyder HP at tage familien med ud at rejse, men under mere hjemlige himmelstrøg fisker han gerne med flue eller går ture med hunden Carlo ved stranden.

Hans Peter Jarl Madsen er gift med Anna Marie Horsager Clausen, og sammen har de to børn, Sofie på 21 år og Magnus på 18 år.