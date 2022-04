MTB-ryttere går i luften: Nyt nordjysk teknikspor klar til brug

SNEDSTED:Der er langt mellem den slags baner. Men nu slipper unge og ældre mountainbike-kørere fra Thy at skulle rejse til for eksempel Viborg for at få trænet teknikken.

Lørdag er der officiel indvielse af et nyt teknikspor, som MTB-klubben under Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening (SGIF) har anlagt i Snedsted Folkeskov - et nytilplantet skovområde syd for Snedsted Hallen.

Tekniksporet er dog allerede taget i brug, fortæller Tanja Møller Christensen fra MTB-klubben, som er en del af idrætsforeningens cykelmotionsafdeling, SGIF Motion. Og der er noget at komme efter for de omkring 30 børn i MTB-klubben:

- Vi nyder virkelig at køre dernede. Men der er ikke mere end en enkelt fra klubben, som kan køre på hele sporet, så det er virkelig en udfordring, siger hun.

Det samme er tilfældet for mange af voksne, som også kører på mountainbike regi af SGIF Motion.

Tanja Møller Christensen står i spidsen for MTB-klubben i Snedsted, med ca. 30 børn som medlemmer. Foto: Ole Iversen

Tekniksporet er i alt omkring en halv kilometer langt og er blevet anlagt på et 5000 kvadratmeter stort område. Her er der i vinter kørt 5000 kubikmeter jord på. Det højeste punkt ligger to-tre meter over det omgivende terræn.

Projekt til 390.000 kr.

En bevilling på 212.000 kr. fra Thisted Kommune gjorde det muligt at anlægge tekniksporet, der også har fået støtte fra Nordeafonden, Sparekassen Vendsyssel og kommunens folkeoplysningsudvalg.

Inklusive et skur, som det er planen at opføre ved teknikbanen, kommer projektet til at koste i alt omkring 390.000 kr. Det er cirka 40.000 kr. mere end budgetteret, men MTB-klubben håber på velvilje fra hovedforeningen, SGIF.

Omkring 30 børn er med i MTB-klubben i Snedsted. Foto: Ole Iversen

Idrætsforeningens mountainbikeambitioner stopper dog ikke med tekniksporet. Klubben vil nu søge fondsstøtte til yderligere to spor på 1,0 og 1,5 km i Snedsted Folkeskov.

Ved indvielsen lørdag vil der hele dagen være undervisning ved Mikkel Jepsen Konge, indehaver af Thy MTB Teknik. Desuden bliver der mulighed for at se på mountainbikecykler fra firmaet HN Cykler.