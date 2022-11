Mulighed for CO2-lager under havbunden ved Hanstholm

HANSTHOLM:Endnu er intet afgjort, men to steder i havbunden ud for Hanstholm giver de geologiske strukturer i undergrunden mulighed for at lagre CO2.

Lageret skal etableres i mindst 800 meters dybde. Her er trykket og temperaturen så høj, at CO2 fylder 300 gange mindre end ved jordoverfladen.

Muligheden for at opsamle og lagre CO2 er en del af den samlede indsats, der foregår for at reducere udledningerne af CO2 til atmosfæren, og på et borgermøde i Hanstholm forleden blev der orienteret om de muligheder, der er for at lagre den opsamlede CO2 i undergrunden.

Lige nu undersøger Energistyrelsen muligheden for at lagre CO2 i undergrunden. Otte mulige områder er i spil, to af dem ligger kystnært ved Hanstholm. Det ene i Jammerbugt, det andet med navnet "Lisa" ligger i et område ved Det Gule Rev.

- CO2 lagring kan blive starten på et nyt industrieventyr ved Hanstholm. Vi har havnen og vi har baglandet, sagde borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) om de mulige perspektiver dels i forbindelse med etableringen af landbaserede faciliteter i forbindelse med et kystnært CO2-lager i havbunden ud for Hanstholm, dels om mulighederne for på sigt at bruge CO2 i en fremtidig produktion af grønne brændstoffer.

Lige nu er det fremtid. Ugens borgermøde i Hanstholm var blot et af de første indledende skridt på vejen mod etableringen af et kystnært CO2-lager i havbunden.

I øjeblikket undersøges det, hvor velegnet undergrunden i de otte områder er til lagring af CO2. Som del af det arbejde gennemfører Energistyrelsen i øjeblikket to høringer om planerne. Den ene høring skal samle forslag til emner, der skal indgå i en miljøvurdering af de enkelte projekter, den anden er en del af arbejdet med en bekendtgørelse om pilot- og demonstrationsprojekter for CO2-lagring på land og kystnært.

Efter tidsplanen skal det i slutningen af 2023 indstilles, hvilke af de otte områder, der lige nu undersøges i forbindelse med CO2-lagring i undergrunden, der skal arbejdes videre med.