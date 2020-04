Multisigtelse for anden gang på godt en uge

HURUP:Det havde absolut igen afskrækkende virkning, at en 27-årig mand fra Sydthy for godt og vel en uge siden blev standset i sin bil af politiet og fik en stribe sigtelser for lovovertrædelser.

Natten til onsdag blev manden påny stoppet af en politipatrulje, og denne gang vankede der hele syv sigtelser, i flere tilfælde for de samme forseelser som i sidste uge. Manden blev vinket ind til siden klokken 0.49 på Gl. Refsvej i Hurup.

For det første kørte han påvirket af euforiserende stoffer. Desuden har han ikke førerret. Hans bil er ikke indregistreret, men han havde forsynet den med et sæt nummerplader, som han havde stjålet fra en anden bil. På sig havde manden en marihuanajoint. I handskerummet lå en peberspray, som udløste en sigtelse for overtrædelse af våbenloven. I bilen var også en køkkenkniv, hvilket var en overtrædelse af knivloven.

Anholdelsen 21. april skete på Oddesundvej i Visby. Ved den lejlighed blev manden også sigtet for påvirket kørsel, og han var dengang i besiddelse af fire knive. Han kom kørende i den samme uregistrerede bil, og den fornyede sigtelse herfor betyder, at politiet nu vil konfiskere køretøjet.