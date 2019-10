Mursten og Møtrikker: Skoleelever fik en smagsprøve på erhvervsuddannelser

I alt 12 hold dystede om at vinde semifinalen i Skills på EUC Nordvest i Thisted og dermed sikre sig en adgangsbillet til DM-finalen, der bliver afviklet i København til januar.

Eleverne skulle dyste i forskellige opgaver fordelt på i alt 12 stationer, der samlet set repræsenterer en bred vifte af de forskellige erhvervsuddannelser.

- Der var opgaver inden for IT og data, auto, sosu, business, metal og teknologi, murer, tømrer, industriteknik, transport, landbrug og fødevarer, så vi kom vidt omkring. Opgaverne kunne være alt fra at skulle flytte klodser med en robot, identificere fødevareingredienser, stable mursten i forbandt, kombinere møtrikker og bolte, sortere medicin, malke, identificere kornsorter og byggematerialer, vurdere tilslutning af elektriske enheder uden sikringen springer og meget mere, fortæller lære- og praktikpladskonsulent Sigurd Skovborg fra EUC Nordvest.

Ud over at eleverne blev præsenteret for forskellige elementer fra de enkelte erhvervsuddannelser, havde de også mulighed for at kigge forbi de respektive uddannelsers værksteder og få et større indblik i, hvordan eksempelvis et smede-, auto- eller industriteknikerværksted tager sig ud, hvilke maskiner der er til rådighed, og hvad der bliver arbejdet med. Således mener EUC Nordvest, at Skills-konkurrencen på mange måder er et fint udstillingsvindue til de lokale erhvervsuddannelser. Samtidig er det en god mulighed for at sikre, at alle udskolingselever stifter bekendtskab med EUC Nordvest og får kendskab til mulighederne for at tage en ungdomsuddannelse lokalt.

Dagens vinder blev 8.A fra Sjørring Skole, der således bliver lokalområdets repræsentant, når DM i Skills for ottende klasser løber af stablen til januar.