Musen blev dyr for Netto

THISTED: Netto på Sydhavnsvej i Thisted holdt det meste af sidste uge lukket pga. en mus, der viste sig svær at fange.

- Vi fangede musen torsdag formiddag. Forinden havde vi allieret os med et skadedyrsfirma og en tømrer. Vi indrettede butikken i zoner og lagde mel ud på gulvet, fortæller distriktschef i netto, jesper Vestergaard.

Butikslukningen var en bekostelig affære for Netto på sydhavnen.

Udover tre-fire dages omsætning skulle der også betales løn til de ansatte, der kunne holde fri imens jagten på gnaveren var i gang.

- Vi brugte godt og vel et døgn på at gøre butikken rent og klar til kunderne igen, fortæller Jesper Vestergaard.

Han fortæller at man i forbindelse med museangrebet er gået hele ejendommen efter uden at finde eventuelle smuthul for mus og andre skadedyr.

- Vi tror simpelthen, at musen er kommet ind via hovedøren, gætter Jesper Vestergaard.

Så nu har Netto sat en ekstra musefælde op udenfor butikken.