Mysterium løst: Her er manden, der skabte kunstværk på stranden

VORUPØR:Et mysterium på stranden ved Vorupør er løst.

Svaret er Stephan Kühl fra Kiel.

Han er manden, der skabte et opsigtvækkende kunstværk i sandet mellem Vorupør og Bøgsted Rende.

Her havde han opstillet en masse sten i forskellige farver og størrelse. Sten i et symetrisk værk, der har vakt opsigt og beundring. Strandkunst bygget af naturens egne "byggeklodser" tæt på det brusende hav

Før eller siden ville naturen skylle eller blæse værket væk, men sådan gik det ikke.

Det menneskeskabte kunstværk blev ødelagt - ikke af naturen, men af andre mennesker.

Forinden var mange valfartet til stranden nord for Vorupør for at se den flotte stenkunst, og mange spekulerede over, hvem der mon stod bag.

Nordjyskes omtale fik den tyske familie Kühl fra Kiel til at reagere. Det er far Stephan Kühl, der står bag værket.

Det her er vores hobby Claudia Kühl, turist fra Kiel i Tyskland og gift med Stephan Kühl

Han er ikke kunstner, men kontoransat, og måske derfor har han brug for at foretage sig noget helt andet i fritiden og ferien. Noget med sten på en strand.

- Stephan er meget kreativ, og det her er vores hobby, fortæller hans hustru Claudia.

Elsker Vorupør

Det er ikke tilfældigt, at Stephan Kühl valgte at bruge sine kreative evner i netop Vorupør.

I årtier har han og hustruen ferieret her, først med deres forældre, og nu med egne børn.

- Vi elsker Vorupør, siger Claudia begejstret.

Og fortæller, at hun og Stephan drømmer om at bosætte sig i byen, når de bliver gamle.

Den smukke strandkunst var fordelt over en strækning på 50 meter mellem Vorupør og Bøgsted Rende. Foto: Carsten Nielsen

Selv om Stephans flotte opsætning af sten på stranden har vakt begejstring og er blevet rost, var værket ikke elsket af alle.

En familie med børn ødelagde kunstværket forleden. Børn hoppede rundt mellem stenene, så alt blev smadret. Det så Kühl-parret selv.

- Jeg blev så ked af det, siger Claudia.

Trøstet af Stephan

Men Stephan trøstede hende og påpegede, at naturen ville fjerne værket på et eller andet tidspunkt. Nu kom andre så først.

Den trælse oplevelse dæmper dog ikke familien Kühls glæde for Nordjyllands skønne og barske natur - og Vorupør i særdeleshed.

- Vi kommer tilbage om nogle uger, forventer Claudia Kühl.

Og hvem ved. Måske dukker der snart et nyt og opsigtsvækkende sten-kunstværk op på stranden.