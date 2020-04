Mystisk brand tæt på kæmpe testmølle

FRØSTRUP:Nordjyllands Beredskab var onsdag eftermiddag hurtig til at slukke en brand i Østerild Plantage nær en af de ni kæmpemøller, der står i Testcenter Østerild.

Ifølge indsatsleder Lars Enevoldsen var der blot 30-35 meter hen til den ene mølle.

Han har ingen forklaring på, hvorfor der opstod ild i et område, hvor der er fældet træer. Ilden nåede at brænde et areal på 5x5 meter af, før beredskabet fik slukket ilden, som ulmede i stubbe og flis.

- Havde det nu været høj solskin og vindstille, kunne der have ligget et glasskår, men vi undrer os lidt over det. Vi kunne ikke finde en årsag, så indtil videre står branden som uopklaret, oplyser indsatslederen til NORDJYSKE.

Lars Enevoldsen tilføjer, at den smule nedbør, Nordjylland har fået onsdag, ikke ændrer på, at den nordjyske natur fortsat er knastør.

- Det er stadig tørt derude. De 17 dråber, som er kommet, hjælper ingenting, siger han.