Mystisk fund på stranden: Hvad mon det er for en fætter?

HELLIGSØ:Solen stod skarpt på himlen, da Karen Thomsen, som bor på Thyholm, gik sig en tur langs Nissum Bredning på Helligsøvej. Derfor var det ikke svært at se, at der lå noget og flød på stranden.

Blandt andet et cirka otte meter langt rør eller skorstenslignende genstand.

Et nærmere kig på det otte meter lange cylinderformede objekt. Foto: Karen Thomsen

Kendt problem

Det er ikke hverdagskost at så store genstande finder vej til bredningen, men det er ikke først gang, at der bliver fundet ting langs kysten ved Nissum Bredning. Tilbage i 2020 var der en større aktion for at fjerne såkaldte "spøgelsesnet" i bredningen.

Det er heller ikke første gang, at Karen Thomsen oplever, at der flyder med ting og sager, især når det har blæst.

- Efter kraftig blæst så kommer det ind. Det er kæmpe store plastikspande, orange gummihandsker, snører, snor, tov og sågar søsygepiller, som jeg har fundet, fortæller Karen Thomsen.

Karen Thomsen tror, at genstandene kommer vestfra og er endt i vandet ved en fejl.

En masse skrald er skyllet op på kysten langs Nissum Bredning ud for Helligsø i Thy. Det gælder blandt andet en kost. Foto: Karen Thomsen

Mangel på strandkasser

Thisted Kommune satte for år tilbage strandkasser op på mange strande ved veskysten. Selvom det lange rørlignende objekt ikke kan løftes ned i en strandkasse, så tror Karen Thomsen på, at det ville være med til at afhjælpe problemet med skrald langs bredningen.

- Jeg tænker, at der burde være strandkasser derude. Mit helbred kan ikke bære ret meget, men hvis man ved der står sådan en derude, så kan vi lige tage et par ting hver og putte i kasserne, siger Karen Thomsen.

En indgravering i det store objekt langs Nissum Bredning. Foto: Karen Thomsen

Det er stadig ikke lykkedes at fastslå, hvor det otte mener lange cylinderformede objekt stammer fra.