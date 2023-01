Mystisk velgører bag julelykke: Betalte tilfældige købmandsregninger for kæmpe beløb

VESTERVIG:Kunderne hos Min Købmand i Vestervig, der lagde vejen forbi butikken tirsdag eftermiddag 20. december, fik sig en ekstra julegave.

Ved disken stod en ældre dame, der havde besluttet sig for at betale for kundernes indkøb.

Købmand Rose Borchert kendte damen i forvejen. Hun har været kunde i butikken, siden hun flyttede til Vestervig for nogle år siden.

Men julevelgørenheden var ikke noget, som hun havde regnet med.

- Jeg spurgte hende: "Har du vundet i lotto?". Hun svarede "Nej, det er mine egne penge. Jeg har penge nok", fortæller Rose Borchert.

Den ældre dame ville gerne være anonym, men ved hjælp af butikkens Facebookside blev den "hemmelige julemand" hurtigt et tilløbsstykke i butikken.

- På et tidspunkt var der kø ved kassen helt til vores blomsterafdeling. Og folk brokkede sig ikke over at skulle stå i kø. I starten var det stille og roligt. Men til sidst mindede stemningen i butikken om en musikfestival, husker Rose Borchert.

Til at starte med betalte den ældre dame med sit Dankort.

- Dankortet blev kørt igennem ved hver handel. Det stoppede ved 13.400 kroner. Herefter samlede jeg kassebon'erne. Det blev til 89.531 kroner, som hun overførte til mig via sin bank. Hun accepterede alle bon'er, der var ingen brok, fortæller Rose Borchert.

Den ældre dame stod i butikken fra kl 15 til kl. 19.30 og overværede alle handler.

- Enkelte spurgte hun, om de ikke kunne tænke sig noget mere. Hun skulle nok betale, siger Vestervig-købmanden.

Så, der blev puttet i kurve og indkøbsvogne til den store guldmedalje. Nyheden om den hemmelige velgører spredte sig som ringe i vandet.

Enkelte handler blev der dog sagt nej til.

- Cigaretter sagde vi nej til, fortæller 57-årige Rose Borchert, der har drevet købmandsbutikken i Vestervig i 26 år.

Hun mistede sin ægtefælle Dieter Borchert i november 2019 og har siden været alene om butikken.

At så mange kunder skulle nyde så godt af den ældre velgører, er noget af et "jule"-mirakel.

I september meddelte Rose Borchert nemlig, at hun agtede at lukke butikken grundet stigende energipriser.

Beslutningen skabte store overskrifter i adskillige danske medier.

- Forretningen har været mit liv, jeg elsker jobbet og jeg holder af Vestervig, men tingene hænger ikke sammen længere. De månedlige udgifter er blevet større end indtjeningen. Så går det bare en vej. Der var ikke andet at gøre, end det jeg har gjort, med mindre det skulle ende med konkurs, sagde hun til Nordjyske i september.

Dengang, i august, havde el-prisen sneget sig op til 100.000 kroner om måneden.

Et beløb, som Rose Borchert havde svært ved at forrente.

I november besluttede hun sig for at give butikken en chance til.

Dengang sagde hun:

- El-prisen i oktober er faldet til 27.000 kroner. Og det er det normale for måneden. Så jeg har bestemt mig for at holde butikken åbent samtidig med, at jeg vil forsøge at sælge butikken eller leje den ud.

Ifølge Rose Borchert var julehistorien om den velgørende kvinde også et skulderklap for hende som lokal købmand.