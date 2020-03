Når der er vendt op og ned på verden: En fisketur er et frirum fra dagligdagen

Lørdag morgen ved Eshøj. Fjorden ligger blank og stille under en blå himmel - og under vandoverfladen står der et eller andet sted en havørred, som måske lader sig fange. Hvis ikke, så er turen i sig selv det hele værd som en pause i en dagligdag, som lige nu ikke ligner sig selv, fortæller Carsten Dieckmann.Foto: Jens Fogh-Andersen