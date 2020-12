Når julesulet har sat sig er det tid til at blive klar til foråret

FRØSTRUP:Hos Gigtforeningens Oplysningskreds, som i daglig tale slet og ret hedder GOK, håber man på, at den kommende forårssæson kommer til at forløbe nogenlunde planmæssigt. Ellers findes der på løsninger. Det lover Connie Wissing Larsen, der er daglig leder.

Desuden er de kursister, der har mistet mødegange i 2020, er blevet kompenseret.

Aftenskolen er kendt for bevægelseskurser, som henvender sig til borgere, der har skavanker eller vil undgå at få dem. Skolen har en lang række af forskellige kursustyper, hvor deltagerne typisk kommer igen år efter år.

Nogle af kurserne foregår i varmt vand.

Kurserne foregår enten i Vestervig, Snedsted, Hundborg, Thisted, Hanstholm, Østerild eller på Bjerget ved Frøstrup.

1 Connie Wissing Larsen, daglig leder for GOK Thisted. © Bo Lehm

Med mellemrum arrangeres der nye kurser, og foråret byder blandt andet på smart-training og ud i det fri, for blot at nævne et par stykker. På smart-training lærer man, hvordan man træner hjernen ved hjælp af fysiske øvelser.

Ud i det fri handler om hvordan man kan bruge naturen til at forbedre sin balance, styrke, stabilitet og ikke mindst den mentale sundhed.