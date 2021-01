Når tankerne svækker kroppen

HANSTHOLM:Har folk kritisk behov for hjælp, så tager psykoterapeut Ditte Klostergaard Jessen ud til folk. Ingen tvivl om det, men vil man gerne mødes på afstand, så tilbyder hun også samtaler online via messenger, teams eller hvad nu end for en platform, klienten bedst kan lide at bruge.

Gåture i naturen eller bare at sidde i udestuen er også en mulighed.

- Men normalt så forgår det i den røde stol ved brændeovnen, smiler Ditte Klostergaard Jessen, Hanstholm, som har brugt de seneste tre år på at uddanne sig inden for tankefeltterapi, traumeløsning, metasundhed og psykoterapi ved Mygind Institute i Hirtshals. Hun er færdig med hele det fireårige forløb om godt et år, hvorefter hun kan kalde sig registreret psykoterapeut.

- Det en terapiform, der ikke kræver en klinik eller en briks. Og derfor foregår det her i mit eget hjem. Medmindre klienten ønsker noget andet, siger Ditte Klostergaard Jessen, mens hun viser indenfor.

Ditte Klostergaard Jessen er om godt et år registreret psykoterapeut men allerede nu kan man få hjælp af hende til at håndtere sine udfordringer. Foto: Bo Lehm

Stop for negative tanker

Hendes mål er at hjælpe folk til at komme videre i livet og få sat en stopper for stress. Og ikke mindst at få sat en stopper for negative tanker.

- Negative tanker og oplevelser svækker vores krop, og ofte så er smerter i bevægapparatet knyttet til følelser. Og det sætter sig ofte varigt i kroppen, siger Ditte Klostergaard Jessen, der gerne vil hjælpe folk til at ændre deres tankesæt, når det er følelserne, der sætter dagsordenen for deres dagligdag. Det gælder både i privatlivet, skolelivet som arbejdslivet.

- Folk, der dyrker parkour, brækker nok ofte armen. Men de fortsætter, når armen er helet, fordi de vil. Krop, følelser og tankesæt spiller sammen, og hvis vi får det indblik, så kommer man også til at undgå flere sygemeldinger. Mange mennesker insisterer - uden at vide det, da det er noget underbevidstheden klarer - på at være i en offerrolle. Det er de urgamle adfærdsmønstre, der holder os fast i en uhensigtsmæssig adfærd. Vi skal være mere bevidste om, at vores tankemønstre påvirker vores fysiologiske krop, siger Ditte Klostergaard Jessen, der tilbyder behandling i den smukke natur i Thy.

Så kan man både gøre noget godt for sig selv - og samtidig overholde restriktionerne.

- Sidder man fast i en negativ adfærd, så er det ingen skam at søge hjælp, siger hun.

Ditte Klostergaard Jessen har i flere år arbejdet med kommunikationen mellem hunde og deres ejere. Nu sætter hun fokus på den menneskelige psyke. Foto: Bo Lehm

Uforudsigelighed

Hele coronasituationen har ikke gjort livet lettere.

- Den får angst og frygt frem i folk. Jo mere angste og stresset man er, jo større risiko er der for anden sygdom. Corona har også bragt uforudsigelighed med sig, og det kan være slemt. Det kan vores hjerner ikke lide. Omskiftelighed stresser os, siger Ditte Klostergaard, som begyndte at tage klienter ind sidste år, men nu for alvor vil sætte skub i den del af hendes liv.

Hun er oprindeligt uddannet biolog og har arbejdet som biologilærer ved både Fjerritslev Gymnasium og VUC i Thisted. Hun ser ikke hendes videnskabelige baggrund som en kontrast eller et paradigmeskifte til psykoterapi eller for den sags skyld tankefeltsterapi.

- Der er en god sammenhæng mellem de to verdener. Stress og vores nervesystem hænger rigtig meget sammen, siger hun.