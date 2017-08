Nabo skræmte indbrudstyv væk

THISTED: En kvik nabo til ejeren af en villa på Fayes Allé i Thisted fik tirsdag forpurret et indbrud i villaen.

Naboen opdagede tirsdag klokken 11.15, at en mand var ved at bryde ind gennem et kældervindue og råbte manden an, og som valgte at flygte.

Det skete på en sort mountainbike og indbrudstyven beskrives som 25 til 35 år, 175 cm høj, iført armygrøn jakke, lyse bukser og så havde han en mørk rygsæk med et rødt koben.

Thisted Politi vil gerne høre fra andre, som kender til personen og det vurderes, at den flygtende mand kan stå bag lignende indbrud i området inden for de senere dage.

Politiet kan kontaktes på nummer 114.