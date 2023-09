Naboer raser over håndbold-publikum: Parkerer på privat græsplane

- Jeg er rasende over, at folk kan få sig til det. Det er ligegyldighed over for både skiltningen og en privat grund.

Det siger Simon Svendsen, der sammen med hustruen Lea og deres børn bor på Lerpyttervej i Thisted, og dermed er en af de nærmeste naboer til Thy Hallen, som torsdag aften var hjemmebane for Mors-Thy Håndbold i håndboldliga-opgøret mod Aalborg.

Den kamp trak naturligvis rigtig mange tilskuere. Og blandt håndboldpublikummerne var der fire, som valgte at parkere i Lea og Simon Svendsens forhave, selv om der er skiltet med parkering forbudt langs vejen.

Ydermere blev græsset brugt som vendeplads for en del bilister, der efter kampen havde travlt med at komme af sted.

Foto fra Simon og Lea Svendsens video fra deres forhave under håndboldkampen torsdag aften. Privatfoto

Det fik parret til at finde mobiltelefonen frem og filme aktiviteten uden for deres hus. En video, som de bagefter delte på Facebook.

- Vi lavede filmen i ren frustration over den ligegyldighed, som folk udviser, over for skiltningen og over for os, som gang på gang oplever at få ødelagt vores græsplæne, siger Lea Svendsen.

Parkering forbudt-skiltene blev sat op tidligere i år som erstatning for nogle midlertidige skilte med samme budskab. De skilte var der ikke stor respekt for:

- Folk stod ud og flyttede rundt på dem, lagde dem ned eller trak dem ind i hækken, så de ikke var synlige, fortæller Lea Svendsen.

Hun understreger, at de ikke kritiserer hverken Mors-Thy Håndbold, Thy Hallen eller Thisted Kommune:

- Vi har kun oplevet forståelse for vores problem, og kommunen satte de permanente skilte op efter sidste gang, vi kontaktede dem. Det har også hjulpet lidt. Men der er altså stadig mange, der ikke respekterer skitningen, siger hun.

Heldigvis har det været tørt, så græsplænen er sluppet nådigt efter de parkerede biler, og brugen af Lea og Simon Svedsens forhave som vendeplads efter håndboldkampen. Foto: Bo Lehm

Forstår frusrationen

Hos Thisted Kommune forstår Ole Jørgensen, projektleder for det igangværende byggeprojekt i Thy Hallen, godt frustrationen:

- Vi tog action på det allerede i morges (fredag, red.), og blev enige om at gå videre til den medarbejder i kommunen, der har kontakten til politiet. Så må vi se, hvad der kan gøres, siger han.

Udvidelsen af Thy Hallen koster nogle p-pladser foran hallen. Til gengæld er der nye parkeringsmuligheder på den anden side af UCN's bygning. Og de p-pladser, der lige nu er inddraget til byggeplads, bliver åbnet igen, når byggeriet er færdigt senest i begyndelsen af det nye år, siger Ole Jørgensen.

I alle tilfælde er der dog - også nu - mange muligheder for at komme af med bilen, især om aftenen, hvor der er god plads på både EUC Nordvests p-plads og ved Thisted FC's stadion.

- Men folk må jo indstille sig på at skulle gå nogle hundrede meter, siger han.