Naboklage rykker ved tidsplan for MTB-eventyr: Millioner ligger og venter

VANG:Forhåbentlig til september er der truffet en afgørelse i den klagesag, som siden august 2022 har betydet, at arbejdet med at realisere planerne om en Thy MTB Park på det tidligere stadion i Vang har stået på standby.

- Jeg har for nylig været i kontakt med planklagenævnet for at høre, hvor sagen ligger - og der vil komme en afgørelse senest til september, fortæller Steen Munk Nielsen. Han har siden 2021 været ankermand for planerne om MTB-parken, et projekt med en anlægspris på 2,5 mio. kroner.

Klagesagen har opsættende virkning. Det vil sige, at det ikke er muligt at starte arbejdet med at etablere anlægget, før Planklagenævnet har behandlet en naboklage mod projektet.

Planerne fik for alvor økonomisk vind i sejlene, da Den A.P. Møllerske Støttefond op til julen 2021 gav tilsagn om en million kroner i støtte til at etablere en "teknikbane med asfalt pumptrack til mountainbike-træning" på det gamle stadion i Vang, hvor både klubhus og boldbaner lå ubenyttede hen, efter at interessen for at bruge faciliteterne til fodbold ikke længere var til stede.

I 2021 fik Thy Fritid- og Firmaidræt, hvor Steen Munk Nielsen dengang var bestyrelsesmedlem - i dag er han formand - overtaget klubhuset og senere også tilsagn om at bruge de tidligere boldbaner, som ejes af Thisted kommune. Både klubhus og boldbane er dele af det samlede projekt, der skal gøre de tidligere boldbaner til en lokal attraktion for mountainbike-kørere.

Tilsagnet om en million støttekroner fra A.P. Møller-fonden åbnede for andre kilder, Lokale og Anlægsfonden, LAK Fonden, Thisted Kommune og Dansk Firmaidræt, og i dag mangler Steen Munk Nielsen blot 250.000kroner for at have finansieringen af projektet på plads.

- Jeg har været i kontakt med A.P. Møller-fonden, og tilsagnet om støtte herfra gælder stadig, siger Steen Munk Nielsen som svar på spørgsmålet: Har den forsinkelse af projektet, som klagen til Planklagenævnet er årsag til, haft betydning for de støttetilsagn, der er afgivet.

- Går Planklagenævnets afgørelse vores vej, og får vi afgørelsen til september, er der realistisk mulighed for, at anlægget kan etableres inden udgangen af 2023, fortæller Steen Munk Nielsen, som blandt andet skal bruge 10.000 kubikmeter jord til at bygge banen.

- Det er overskudsjord, som efter aftale med kommunen kan leveres til formålet af forskellige entreprenører, siger Steen Munk Nielsen.

Thy MTP Park er fortsat et projekt, der skal realiseres i regi af Thy Fritid & Firmaidræt med Steen Munk Nielsen som tovholder.