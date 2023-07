Naboklager fejet af bordet: Nu får kendt politiker shelters i baghaven

LYNGBY:Brevet fra Nævnenes Hus var dagens glædelige nyhed, da Ib Poulsen fik læst Planklagenævnets afgørelse i en sag om to shelters på grunden bag hans hus på Lyngbyvej 40 i Lyngby. Det udlejes som feriebolig.

29. september 2022 gav Thisted Kommune Ib Poulsen landzonetilladelse til at opføre de to shelters på den godt 3000 kvadratmeter store grund bag det nu 100 år gamle hus i Lyngby. Men kommunens afgørelse var af en kreds af naboer blevet påklaget til Planklagenævnet. Klagen havde opsættende virkning, og dermed var shelterplanerne stillet i bero, indtil nævnet havde behandlet sagen.

Huset på Lyngbyvej 40 i Lyngby er opført af Ib Poulsens mormor og morfar i 1923 - og det har været i familiens eje lige siden. Foto: Jens Fogh-Andersen

Det er sket nu, og afgørelsen lyder kort og godt: "Planklagenævnet stadfæster afgørelsen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder".

- Beskeden var den bedste, jeg kunne få - og afgørelsen er klokkeklar. Nu kan jeg få de to shelters stillet op. Godt nok noget senere, end jeg havde håbet. De er nok først helt færdige i uge 42, så det bliver ikke sommergæster, men efterårsvandrere, som får glæde af dem i første omgang, siger Ib Poulsen efter et møde med leverandøren af de to shelters, Elmelund.

- Jeg ville ikke lave en endelig aftale med Elmelund, før jeg kendte Planklagenævnets afgørelse - og nu har Elmelund så travlt, at der er leveringstid, siger Ib Poulsen.

Også plads i redningshus

Planerne om at bygge shelters på grunden bag huset på Lyngbyvej var en reaktion på, at Naturstyrelsen sidste år meddelte, at det fremover ikke mere ville være muligt at overnatte i det gamle redningshus i Lyngby.

Huset, der ejes af Naturstyrelsen, er indrettet med otte køjepladser til primitiv overnatning og har køkken- og toiletfaciliteter. Beslutningen om at ændre redningshusets status fra overnatningssted til madpakkehus blev sidste år truffet med afsæt i campingreglementet, hvor det fremgår, at et "primitivt overnatningssted" ikke må indeholde toilet og køkken, samt at en af bygningens fire sider skal være åben.

Redningsstationen i Lyngby med otte køjer, køkken og toilet må fortsat bruges som et primitivt overnatningssted. Foto: Jens fogh-Andersen

Køjerne i redningshuset er imidlertid aldrig fjernet, og tidligere i år oplyste forstfuldmægtig Morten Stummann Brown, Naturstyrelsen Thy, at Bolig- og Planstyrelsen var søgt om fortsat mulighed for at tilbyde primitiv overnatning i huset.

- Nu er det lovliggjort. Redningshuset kan fremover bruges til overnatning på samme vilkår som hidtil - og mod en beskeden betaling, oplyser Morten Stummann Brown.

Dermed er der nu ikke kun otte primitive overnatningspladser i Lyngby, men fire ekstra, når Ib Poulsens to shelters står klar.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at der er nogen som synes, at de to shelters ikke skal opføres. Nu kommer de, med plads til to personer i hver, så det bliver hverken stort, voldsomt eller voluminøst, men faktisk ret harmløst - og forhåbentlig bliver de benyttet, siger Ib Poulsen.

Familieeje i 100 år

Han har fået tilskud til projektet fra Friluftsrådet og blandt betingelserne for at få det, er at der skal være gratis adgang til de to shelters og at de ikke kan forhåndsbookes. Desuden skal placeringen fremgå af en app som viser, hvor de - og tilsvarende overnatningssteder - kan findes.

- Så det er både non-kommercielt og helt lavpraktisk, siger Ib Poulsen.

Han planlægger at fejre opstillingen af de to shelters i sammenhæng med, at det i år er 100 år siden, huset på Lyngbyvej blev bygget.

- Min morfar og mormor byggede det i 1923. Årstallet står på gavlen. En af deres sønner, min onkel, boede der hele sit liv og da han døde, overtog jeg det, fortæller Ib Poulsen.