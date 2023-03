Nabostrid fortsætter: Omdelte artikler førte til hærværk mod hoveddør

THISTED:Nogle kopierede artikler, smidt i postkassen hos et antal af villavejens beboere.

Og en politianmeldelse for hærværk, efter at en af modtagerne af denne hilsen returnerede den til afsenderen og gjorde den fast til hoveddøren med en hæftemaskine.

Det er det seneste kapitel i en føljeton om nabostridigheder på Jasminvej i det østlige Thisted, der udspringer af uenigheder om et bed & breakfast, som en af beboerne, Kristian Bro, i en årrække har drevet.

En anden beboer på vejen klagede i 2019 til Thisted Kommune over, at denne udlejningsvirksomhed havde "et omfang, der svarer til hoteldrift, og at der holder store håndværkerbiler overalt".

Det førte til et tilsynsbesøg fra Thisted Kommune hos Kristian Bro. Og omkring årsskiftet 2021-22 fik han påbud om at ophøre med udlejningen af værelser.

Men han har nu trukket kommunen i retten. For kommunen skal slet ikke blande sig i, om han lejer nogle værelser ud, mener han. Og i øvrigt har han rettet ind og opfyldt en række krav, som kommunen stillede efter besøget i december 2021.

En artikel i Nordjyske for nylig om sagsanlægget valgte Kristian Bro at kopiere og lægge i postkassen hos nogle af beboerne på Jasminvej.

Fem dage tidligere havde han på samme måde kopieret og omdelt en artikel fra Gigtforeningens blad Ledsager, der - i en helt anden anledning - havde bragt en artikel om Kristian Bro.

Huller i dørplade

- Det er kun 18-20 af de nærmeste naboer, der har fået artiklerne. Jeg synes, at de godt må være orienteret om, hvad der sker, så tingene ikke kun kører på rygteplan, siger han om baggrunden for sine omdelinger.

Men begge gange har han fået nogle af sine kopier retur. Senest klæbet op med tape på hoveddøren, mens papirerne første gang var sat fast med en hæftemaskine. Hvilket resulterede i nogle huller i dørpladen.

Dette hærværk valgte han at melde til politiet, som dog har afvist at behandle sagen.

De senest returnerede kopier er forsynet med overstregninger af de fotos af Kristian Bro, som ledsagede artiklen. Og på en af kopierne var der skrevet med tusch: "VI ØNSKER IKKE DIT TOSSET PAPIR. MILJØSVIN!"

Kristian Bro delte kopierede artikler rundt til sine naboer - og fik en af dem retur med bl. a. denne påskrift. Privatfoto

Kan du ikke forstå, at dine naboer bliver irriterede?

- Jo, det er lidt af en provokation, det vil jeg godt indrømme. Og jo, det er da lidt spild af papir. Men det er ret teenager-agtigt at hæfte det op på døren. De kunne jo bare have lagt det tilbage i min postkasse, siger han - der ikke med sikkerhed ved, hvem af naboerne, der står bag. Men han har en formodning.

Sagen mod Thisted Kommune blev i øvrigt behandlet forleden ved Retten i Holstebro. Dommen er endnu ikke afsagt, men efter retsmødet vurderer Kristian Bro selv, at hans vinderchancer er gode.

Han er indstillet på ikke fremover at belaste sine naboer unødigt med meddelelser i postkassen:

- Men når der falder dom, så får de besked. Uanset hvordan den falder ud, det lover jeg...