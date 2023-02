"Næssie" strammer sin sejlplan: To ture i timen, men til tiden

THY-MORS:- Vi har fået klager fra pendlere over, at vi ikke holder sejltiden fra Thy-siden. Nu ændrer vi sejlplanen fra tre til to afgange i timen og sejler til gengæld kontinuerligt i to morgentimer. Det giver faktisk bedre service for alle.

Det siger Martin Hvass, formand for foreningen og rederiet Næssundfærgens Venner. Den gamle træfærge er klar til en ny sæson efter det årlige serviceeftersyn på Agger Værft og genoptager rutedriften mellem Sydvestmors og Sydthy mandag 27. februar.

Formanden forklarer, hvorfor der har været bøvl med at sejle til tiden:

- Vi har hidtil sejlet hvert 20. minut, og der har stået i planen, at færgen sejler fra Thy 5 minutter efter afgang fra Mors. Men vi kan dårligt nok nå at sejle over på fem minutter og slet ikke, hvis der som om morgenen er fyldt op med biler. Nu bliver det sådan, at vi starter hver morgen fra Mors 6.30 og sejler omtrent kontinuerligt frem til 8.30. Herefter er der afgang fra Mors klokken hel og halv og fra Thy i minuttal 15 og 45. Sidste afgang bliver fra Thy 18.15, siger Martin Hvass.

Det får den konsekvens, at færgen mellem turene kommer til at ligge i lejet lige lang tid på begge sider af sundet.

- Det vigtigste er, at vi sørger for vores pendlere. For alle andre, herunder turisterne, bliver det mindre presset, fordi man får flere minutter ombord, inden færgen sejler. Vi vil lettere kunne nå at betjene passagererne i tax free-shoppen, som vi også har planer om at styrke, siger Martin Hvass.

Vinterreparationen af færgen har ikke været så omfattende denne gang.

- Den er blev smurt og gået efter i bunden, vi har fået skiftet filter og olie i motorerne plus lidt småting. Desuden er gitterlågerne i begge ender blevet renoveret, og til det har Skibsbevaringsfonden betænkt os med 30.000 kroner, siger formanden.

"Næssie" er klar til at tage imod biler, cykler og passagerer i en ny sæson. Arkivfoto: Martin Damgaard

Omkring 1. juni genoptages aftensejladsen med de populære tirsdagsture, og der bliver mulighed for at leje færgen til private ture uden for sejlplanen.

- Som noget nyt har vi indgået aftale med Morsø Turistforening om nogle aftenture. Det sker i kølvandet af, at skibet "Bertha-K", som foreningen normalt har benyttet, er blevet solgt til Livø-overfarten, siger Martin Hvass.