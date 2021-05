Næsten uændret smitte i Thy og på Mors

THY-MORS:Efter nogle dage med faldende tendens er coronasmitten steget en smule på Mors, men til gengæld faldet lidt i Thy.

Med 13 smittede i de seneste syv dage, én mere end dagen før, er incidenstallet (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) i Morsø Kommune mandag 64,3 - mod 59,4 søndag.

i Thisted Kommune er der registreret 36 smittede i samme syvdagesperiode. Det er tre færre end søndag, og derfor falder incidenstallet her fra 89,9 til 83,0.

Lille sogn med tårnhøj incidens

Ingen sogne i Thy eller på Mors er umiddelbart i fare for nedlukning. På Mors opfylder et enkelt sogn - Rakkeby - ellers to af de tre kriterier. Men sognet er så lille, at det blot krævede en enkelt smittet de seneste syv dage at bringe incidenstallet op på ikke mindre end 671.

Positivprocenten på 3,3 ville tilsvarende have været alarmerende andre steder. Rakkeby er imidlertid langt fra at opfylde den tredje betingelse for nedlukning, nemlig mindst 20 smittede den seneste uge.