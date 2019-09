Nanna og Mikkel blev trætte af gymnasiet: Nu kombinerer de studiet med surfing

KLITMØLLER:I baggården bag Klitmøller Gl. Kro & Badehotel sidder 15-20 unge på hug og vasker deres surfboards. Klokken er 14:30, men skoledagen er ikke slut. For de unge er nemlig en del af den Cold Hawaii-linje, som Thy-Mors HF & VUC har udbudt siden 2014.

FAKTA: COLD HAWAII-LINJEN PÅ THY-MORS HF & VUC På Cold Hawaii-linjen på Thy-Mors HF & VUC er der fokus på oplevelser, events og branding inden for turistbranchen eller andre virksomheder. Uddannelsen foregår i Thisted og Klitmøller, hvor de gode surfspots er inden for rækkevidde hver dag. Undervisningen kan foregå forskellige steder – på stranden, på surfkollegiet, i skolen eller et helt fjerde sted. Kilde: Thy-Mors HF & VUC VIS MERE

Hver dag starter eleverne på skolen i Thisted, og midt på eftermiddagen fortsætter undervisningen – hvis vejret er til det – på kysten i Klitmøller, hvor de også har base. Normalt står den på forskellige vandaktiviteter – for eksempel windsurfing eller stand up paddling – men denne mandag er der ikke en vind, der rør sig. Derfor er der ingen surfing i dag.

- Det er et godt sted, hvis man trænger til at få gnisten tilbage. Og det er et sted, hvor man bakker hinanden op, siger 23-årige Mikkel Stærmose, der er elev på Cold Hawaii-linjen.

28 elever er en del af den nyeste årgang, der kun har været i gang i få uger. To af dem er 23-årige Mikkel Stærmose og 18-årige Nanna Oddsson. Begge kom med turbulente uddannelsesforløb i bagagen.

- Jeg har prøvet en del ting og droppede blandt andet ud af gymnasiet efter to og et halvt år. Så søgte jeg ind på VUC i Aarhus, men det gik jeg også død i. Men her er det anderledes. Det er et godt sted, hvis man trænger til at få gnisten tilbage. Og det er et sted, hvor man bakker hinanden op, siger Mikkel Stærmose, der kommer fra Aarhus-området.

Et kollektivt ja tak

Den pointe er Nanna Oddsson enig i. Hun droppede ud af gymnasiet i Viborg og har også genfundet studieglæden i Klitmøller.

- Det kan godt være, det lyder overfladisk, men på gymnasiet gik alle piger med makeup og gik meget op i at iscenesætte sig selv. Det her er noget andet. Der er så meget mere, der er vigtigere, så det har været fedt at komme væk fra det der stereotype gymnasieliv, siger hun.

18-årige Nanna Oddsson droppede ud af gymnasiet Viborg og rykkede til Klitmøller: - Det her er noget andet. Der er så meget mere, der er vigtigere, så det har været fedt at komme væk fra det der stereotype gymnasieliv, siger hun.

Ingen af de to havde rørt et surfboard, før de startede på uddannelsen. Men den manglende erfaring har ikke haft nogen betydning.

- Det handler om mere om glæden ved at surfe end om at blive bedre og bedre. På den måde er der ikke noget elitært over det, siger Mikkel Stærmose, og Nanna Oddsson tilføjer:

- I starten tænkte jeg da: Hvad nu, hvis jeg ikke synes, det er fedt? Men der er den her entusiasme fra alle sider, og det smitter altså. Man kan godt mærke, at der er en helt særlig surfermentalitet heroppe.

- Ja, der er altid et kollektivt ’ja tak’, når der er surfervejr. Også når man skal have våddragten på, og det regner og blæser, uddyber Mikkel Stærmose.

Nærmest et kollektiv

Alle eleverne bor på den gamle kro, hvor de også er sammen, når skoledagen er slut. I et hjørne af det store opholdsrum – foran en fladskærm – står en sofa, hvor tre andetårsstuderende slænger sig. Ved siden af hænger et billede med budskabet ’Do epic shit’, og overfor er der et lounge-inspireret område med bænke og puder, der vidner om et stærkt socialt miljø.

Og stemningen, fællesskabet og sammenholdet skaber et helt særligt studiemiljø, hvor alle støtter hinanden. I hvert fald ifølge Claus Jokumsen, der er surf- og kollegieansvarlig på HF-linjen.

- Socialt er vi ret privilegerede – også fordi vi er så få. Det er højskoleinspireret, og når vi ikke er flere, bliver det jo nærmest et kollektiv. Den stemning suger de jo til sig, og det er fedt at se, hvordan de er der for hinanden, siger Claus Jokumsen.

- Det er jo vores formål: At få dem til at stå sammen om at færdiggøre deres uddannelse – og tage herfra med en masse fede oplevelser, afslutter han.