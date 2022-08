Narkobilister: Bil standset to gange samme nat

THY:Natten til torsdag lykkedes det lokalpolitiet i Thisted at standse den samme bil to gange samme nat, først på Kystvejen i Hanstholm kl. 00.50, og fire timer senere i Korsgade i Thisted.

Begge gange blev føreren af bilen sigtet for at køre, selv om han var påvirket af euforiserende stoffer. Det var dog ikke den samme, der sad bag rattet ved de to episoder.

Da bilen blev standset ved Hanstholm, var det således en 19-årig mand uden fast adresse, der kørte bilen. Som passager havde han en ligeledes 19-årig mand, der er fra Roslev. Han blev sigtet for at overtræde knivloven, fordi politiet i bilens handskerum fandt en køkkenkniv med et 16 centimeter langt blandt.

Det var den 19-årige fra Roslev, som havde overtaget føresædet, da politiet klokken 05.05 standsede bilen i Thisted. Og også han er under mistanke for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer, oplyser vicepolitiinspektør Allan Laustsen fra lokalpolitiet i Thisted.

Begge de unge mænd har fået taget en blodprøve.