Nationalpark i vækst: Hvor stor er stor nok?

THY:I øjeblikket dækker Nationalpark Thy et areal på 244 kvadratkilometer. Nu skal det afklares, om nationalparken skal være større.

Når Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik mødes i næste uge er et af punkterne på dagsordenen en henvendelse fra bestyrelsen for Nationalpark Thy. Bestyrelsen foreslår at nationalpark og kommunalbestyrelse i fællesskab søger at afdække, om der er opbakning til en udvidelse af nationalparken, eksempelvis gennem afholdelse af et borgermøde.

Nationalparkens bestyrelse har fået flere henvendelser om muligheden for at udvide nationalparken. NORDJYSKE har tidligere omtalt et ønske fra Hawboernes Forening i Lildstrand om en cirka 59 kvadratkilometer stor udvidelse fra Hanstholm mod øst til Bulbjerg. Dansk Ornitologisk Forening har foreslået, at en større del af Krik Vig, cirka 70 kvadratkilometer, bliver del af nationalparken.

Hertil kommer ønsker om at lade mindre naboarealer indgå i nationalparken.

Realiseres samtlige ønsker om udvidelser, skønner nationalparkens bestyrelse, at dens areal kan blive 50 til 60 procent større end nu.

I følge loven om nationalparker kræver større udvidelser ud over samtykke fra kommunalbestyrelsen også borgerinddragelse gennem en undersøgelses- og en høringsfase, før miljøministeren kan tage stilling.

Nationalparken lægger vægt på, at en udvidelse skal omfatte de samme naturtyper som i den nuværende nationalpark samt at lodsejere, som skal lægge jord til, frivilligt ønsker at medvirke.