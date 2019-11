Nationalpark med masser af aktivitet: Savner flere frivillige hænder

THY:Nationalpark Thy udvikler sig hele tiden. Det giver nye opgaver - også til de omkring 150 frivillige, som i øjeblikket giver nationalparken en håndsrækning.

Senest er det sket med kaffestuen på den ny-restaurerede Lodbjerg Fyr. Her er det frivillige, som sørger for, at besøgende på fyret kan få en kop kaffe, ligesom en frivillig gruppe af håndværkere har bygget det gamle hønsehus ved fyret om til madpakkehus.

Men Nationalpark Thy har brug for flere frivillige hænder til at løfte både små og store opgaver, som der hele tiden kommer nye af. Ikke mindst i 2021, når nationalparken åbner sit nye nationalparkcenter i Vorupør.

Nationalparkens frivillige bliver automatisk medlemmer af Nationalpark Thy Venner, som lige nu arbejder for at skaffe flere frivillige.

Det er nationalparkens frivillig-koordinator Charlotte Ertebjerg Katholm, der organiserer det arbejde, de frivillige udfører i nationalparken.