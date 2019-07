Nationalpark Thy rummer masser af historier, men de skal formidles rigtigt

THY: I udgangspunktet står det enhver frit for at formidle sin viden om natur og historie i Nationalpark Thy, men er ”formidleren” en person med nationalparkens logo på jakken, skal der fremover laves mere entydige kriterier for kvalitet og indhold af den formidling, der sker.

- Vi har allerede nogle kriterier, som er grundlag for de nuværende formidlingspartnerskaber, men inden vi indgår nye partnerskaber, skal de ses efter og justeres, siger Torben Juul-Olesen, formand for bestyrelsen for Nationalpark Thy.

Med det sigte for øje har nationalparkens bestyrelse besluttet, at stille ansøgninger om nye formidlingspartnerskaber i bero for i stedet at starte en proces, der inden 2020 skal munde ud i et sæt nye kriterier for partnerskaberne.

- Det betyder samtidig, at fem ansøgninger om nye formidlingspartnerskaber er stillet i bero, indtil vi har udarbejdet de nye kriterier, siger Torben Juul-Olesen.

Bestyrelsesformanden forestiller sig, at de nye kriterier udformes på en måde, der ligner de krav, der stilles til producenter, som har produkter, eksempelvis fødevarer, som de ønsker at markedsføre under nationalparkens loge.

- Producenterne certificeres, og certifikatet gælder i tre år - så skal der ansøges igen, siger han.

I dag kontrollerer nationalparken ikke indholdet af den formidling, en formidlingspartner leverer.

- Men fremover ønsker vi lidt mere indsigt i, hvad en formidlingspartner, der er ”blåstemplet” med nationalparkens logo leverer.