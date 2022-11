Nationalpark til drøftelse: Større eller stor nok

THY:Skal Thisted Kommune støtte muligheden af at udvide Nationalpark Thy til at omfatte arealer mellem Hanstholm og Bulbjerg samt Krik Vig.

Det spørgsmål skal der nu tages politisk stilling til, for skal der sættes gang i en proces, som kan munde ud i en udvidelse af nationalparken, kræver det, at kommunalbestyrelsen giver sit samtykke til, at miljøministeren udarbejder et forslag til en udvidelse.

Muligheden af at udvide nationalparken har været nævnt flere gange siden 2016 - og senest, da Nationalpark Thy indkaldte forslag til arbejdet med Nationalparkplan 2022-28, som træder i kraft fra årsskiftet.

Når kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik mødes i næste uge, skal udvalget drøfte en henvendelse fra nationalparkens bestyrelse. Her bedes om en tilkendegivelse fra Thisted Kommune om opbakning til, at den proces, der går forud for en udvidelse af nationalparken, kan påbegyndes. Indstillingen fra udvalget skal drøftes, når kommunalbestyrelen mødes 29. november.

Bulbjerg kan blive en del af Nationalpark Thy, hvis nationalparken udvides, så den også omfatter områder langs Vigsø Bugt. Arkivfoto: Bo Lehm

Et flertal i nationalparkens bestyrelse har flere gange tilkendegivet sin opbakning til, at en eventuel udvidelse af nationalparken er en mulighed, der skal arbejdes videre med. Spørgsmålet er også drøftet med Thisteds daværende borgmester Ulla Vestergaard (S).

I en henvendelse til Thisted Kommune beder Torben Juul-Olsen, formand for nationalparkens bestyrelse, om, at kommunalbestyrelsen kommer med en "fornyet tilkendegivelse" om sin opbakning til, at der sættes gang i proces med tanke for en mulig udvidelse af Nationalpark Thy.