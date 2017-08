Nationalparken er for alle

AGGER: Når man sætter sig for at gøre noget i Agger - så bliver det til noget. Basta. Mandag eftermiddag var der for første gang i Danmark arrangeret WalknRoll, som er et motionsløb, hvor det ikke handler om at komme først over målstregen, men hvor samværet med andre - uanset om man er handicappet eller ej - er i højsædet.

- Dukker der bare 100 deltagere op, vil det være over al forventning, sagde Lone Mark en times tid inden løbet begyndte fra De Sorte Huse.

Hun er sammen med broderen Knud Kristensen og Peter Sørensen primus motor for løbet. Det endte med, at 146 trodsede regnen for at drage ud på de tre forskellige ruter i Nationalparken. Ruterne var på halvanden, tre og fem kilometer, og allerede nu vil Lone Mark fastslå, at der ikke bliver tale om en enlig svale.

- Vi holder løbet igen i til næste år, sagde Lone Mark i velkomsttalen, inden hun sendte motionisterne ud på ruterne.

Konceptet er en pendant til Ladywalk, som trækker tusinder til naturområdet ved Agger, men det ligger ikke i det koncept, at integrere kortere ruter.

- Derfor laver vi det her, som vil give alle uanset handicap, muligheden for at gå eller rulle en tur i naturen, sagde Lone Mark.

Næste år afholdes løbet 3. september.