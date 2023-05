Natlig udflugt fik konsekvens: Elever bortvist fra efterskole

SKYUM:Konsekvensen efter et såkaldt "natterend" på Skyum Idrætsefterskole i april blev bortvisning af tre elever fra skolens 10. klasser. Det skriver Ekstrabladet. Natterend er forbudt i følge skolens ordensregler

I følge avisen er sanktionen årsag til undren blandt eleverne og deres forældre. Dels fordi bortvisningen ifølge forældrene blev effektueret uden en forudgående lovpligtig partshøring, dels fordi et stort antal elever tidligere i dette skoleår blev taget i et lignende natterend, som er forbudt i følge skolens ordensregler. det fik ingen konsekvenser for eleverne.

Ekstrabladet beskriver andre tilfælde af grove overtrædelser af ordensreglerne. Blandt dem et tilfælde, hvor en elev fik sat ild til sit hår. Episoden blev ifølge mediet filmet på video, men hverken den elev, der satte ild til håret eller den elev, der filmede episoden er bortvist, skriver avisen.

Forstander Svend Hagelskjær, Skyum Idrætsefterskole, siger til Ekstrabladet, at hjemsendelse af elever er en sidste mulighed, men han ønsker ikke at gå ind i de konkrete sager.