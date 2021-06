Royalt besøg i Thy med natur, whisky og wakeboard

Besøg i det nye Nationalparkcenter Thy, i whiskydestilleriet på Gyrupgård, wakeboardcentret i Synopalhavnen ved Thisted - og endelig en officiel havneindvielse i Hanstholm,

Programmet er alsidigt for Hendes Majestæt Dronning Margrethe, når Kongeskibet Dannebrog 30. august anløber Hanstholm Havn på sit sensommertogt.

Programmet skal vise al den handlekraft og skabertrang, der er kendetegner Thy, fortæller borgmester Ulla Vestergaard:

- Vi glæder os til at vise dronningen, at Thy er en unik krog af Danmark, der har rigtig meget at byde på. Vi har vores storslåede natur, som betyder rigtig meget for os alle sammen, og så er Thy et sted, hvor vi har en idérigdom og hjælper hinanden med at gøre tanker til virkelighed på nye og spændende måder, siger borgmesteren ifølge kommunens pressemeddelelse om besøget.

Dronningen vil undervejs blandt andet møde lokale iværksættere, ambitiøse foreningsfolk, naturformidlere og en verdensmester.

Bunkermuseum og fyr

På kajen i Hanstholm vil der være mulighed for at møde op og byde dronningen velkommen ved kongeskibets anløb 30. august kl. 10.

Den officielle modtagelse af dronningen foregår på Bunkermuseum Hanstholm.

Herefter skal dronningen opleve Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm udefra - og ud på en spadseretur, der også giver hende mulighed for at nyde udsigten ud over Thys klitlandskab og klithede.

Nationalparkcenter og Thy Whisky

Næste stop er Nationalpark Thys nye nationalparkcenter i Vorupør, hvor en nyskabende interaktiv fortælling giver de besøgende et indblik i, hvordan Thys landskab og natur er blevet til. Samtidig står frivillige klar til at lære fra sig om plantearter, dyreliv og meget andet i nationalparkcentret, der er opført i en genskabt klit få meter fra landingspladsen i Vorupør.

Herfra går turen til slægtsgården Gyrup i Sønderhå, hvor to søstre og deres mænd har skabt Thy Whisky Destilleri, der har sat dansk whisky-produktion på landkortet i hele Europa. Her skal dronningen møde de to familier, der vil fortælle om, hvordan Gyrup Gård udover at være et whiskydestilleri og gårdmalteri også er et moderne økologisk landbrug med mælkeproduktion og planteavl.

Spot Synopal

Dronningen fortsætter til Spot Synopal, den gamle industrihavn i den østlige del af Thisted by, der - som en del af Cold Hawaii Inland - er blevet omdannet til en stor udendørs arena for vandsport med et fullsize-kabelanlæg.

Her vil dronningen kunne opleve nogle af landets dygtige wakeboardere udfolde sig, og i de nyetablerede foreningslokaler for Thy Cable Park vil verdensmesteren i SUP, Casper Steinfath, fortælle om, hvordan Limfjorden og Vesterhavet er blevet en sublim legeplads, der tiltrækker alle former for vandsport.

Havneindvielse

Sidste stop for dronningen bliver den nye auktionshal på Hanstholm Havn, hvor majestæten skal stå for den officielle indvielse af den havneudvidelse, der skal sikre Hanstholm Havns position som førende konsumfiskerihavn i Europa.

Besøget i Thy slutter med en souper på Dannebrog for indbudte gæster. På kajen vil der være underholdning for både gæster og publikum.

Fra Hanstholm sejler kongeskibet videre til Esbjerg.