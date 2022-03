Naturafbrænding kom ud af kontrol

THY:Hvert år brænder Naturstyrelsen hede af til gavn for plante- og dyrelivet. En sjælden gang i mellem går det dog galt. Det skete torsdag omkring klokken 14:00, hvor en hedebrand kom ud af kontrol.

- Det er en af vores egne hedebrande, der kom ud af kontrol inde i Hanstholm Vildtreservat, som vi arbejder på at få under kontrol igen med hjælp fra brandvæsenet, siger Henrik Schjødt Kristensen, som er skovfoged hos Naturstyrelsen Thy.

Han oplyser desuden, at hverken dyr eller mennesker er kommet noget til i forbindelse med branden.

Indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Henrik Gade Jespersen, oplyser klokken 16, at branden er ved at være under kontrol igen. Hvor stort et område, der er brændt af, er man ikke klar over lige nu.

- Det er et svært fremkommeligt område, så det har taget nogle timer at få styr på branden, men vi er så småt færdige på stedet, siger Henrik Gade Jespersen.