Naturen er et kæmpe aktiv: Derfor er der brug for en naturpolitik

THISTED:Thisted Kommune har masser af natur og forsømmer ingen lejlighed til at profilere sig både på sin natur og på Nationalpark Thy, men trods glæden over naturen, har kommunen aldrig formuleret en klar og entydig naturpolitik.

Det er en klar mangel, siger Joachim Plaetner Kjeldsen, Alternativet. Han er medlem af kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, hvor et flertal i sidste måned indstillede, at der ikke skulle arbejdes videre men muligheden af en udvidelse af Nationalpark Thy til at omfatte arealer mellem Vigsø og Bulbjerg samt Krik Vig.

Udvalgets flertalsbeslutning gjorde, at nationalparkens bestyrelse bad om at få sagen taget af dagsordenen til det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

"Havde et flertal i kommunalbestyrelsen sagt "nej" til at undersøge mulighederne for en udvidelse, havde sagen været død. Nu er den parkeret med mulighed for at holde nogle møder om sagen mellem repræsentanter for Lildstrand, kommunen og nationalparken" sagde Torben Juul-Olsen, formand for nationalparkens bestyrelse om baggrunden for ønsket.

- Det vil være en forkert beslutning, hvis kommunalbestyrelsen følger et udvalgsflertal i denne sag, sagde Joachim Plaetner Kjeldsen, som støttede ønsket fra nationalparkbestyrelsen om at få sagen taget af kommunalbestyrelsens dagsorden. Han var sammen med Mette Kjærulff (S) mindretallet i udvalget.

Thisted kommune er selv repræsenteret i nationalparkens bestyrelse, og sagen viser, at det kan være svært for kommunens repræsentant i bestyrelsen at agere på et sikkert mandat, fordi kommunen ikke har formuleret en klar naturpolitik. Et flertal i nationalparkens bestyrelse støtter processen til en udvidelse.

- Af mange årsager vil det være en rigtig god idé at formulere en naturpolitik. Naturen er vigtig for Thisted Kommune, og derfor er der brug for klare retningslinjer dels for arbejdet med naturen på kommunens egne arealer, dels for naturen i nationalparken og ikke mindst for kommunens imndsats i forhold til de nationale naturudfordringer, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Fra Bulbjerg er der udsigt til Lildstrand og en stor del af det landskab, som kan blive del af Nationalpark Thy, hvis der kan findes opbakning til ønsket om en udvidelse af nationalparken. Arkivfoto: Henrik Louis

Manglen på en klart formuleret naturpolitik står i kontrast til, at naturen er en vigtig del af kommunens selvforståelse.

- Vi forsømmer ikke en lejlighed til at profilere og brande os på naturen, men vi har ikke formuleret en klar politik for den natur, vi er så glade for, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

I det lys finder han det rigtigt, at sagen om nationalpark-udvidelsen blev pillet af kommunalbestyrelsens dagsorden.

- Det er mit indtryk, at kommunalbestyrelsen bredt ikke har en viden, der gør det muligt at tage stilling på et kvalificeret grundlag. Nu er der mulighed for at lave et "oplysningsløft" til kommunalbestyrelsen, hvis spørgsmålet om udvidelsen kan drøftes mellem nationalparken, de lokale foreninger og interesser, der ønsker en udvidelse - og medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det kan fjerne misforståelser og skabe mere viden om sagen, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Han mener godt, at den dialog kan starte inden kommunen får vedtaget en naturpolitik.

- Det vil tage tid at formulere den politik. Dialogen om nationalparkudvidelsen kan komme før, eventuelt efter henvendelse fra nationalparken. Jeg har arbejdet for, at kommunen får en naturpolitik, og jeg vil fortsat presse på, for at vi får den, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.