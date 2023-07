Naturen er Franks bedste medicin: Nu har han lavet filmen, der fortæller hvorfor

THISTED:På et splitsekund kan tingene ændre sig. Både til det værre og til det bedre.

Det kan snart 50-årige Frank Floutrup fra Thisted skrive under på. Hans liv blev brat forandret, da han i februar 2019 var involveret i en alvorlig arbejdsulykke. Et ni tons tungt betonelement væltede ned over ham med alvorlige skader, langvarige sygehusindlæggelser,90 procents tab af arbejdsevne og PTSD som følge.

Da Frank kom ud på den anden side, måtte han erkende, at ulykkens splitsekund havde ændret hans liv komplet - og til det værre.

-Jeg var låst og begrænset på alle områder. Jeg kunne ingenting, havde smerter og kunne egentlig være endt i en dagligdag på sofaen med øl på bordet og masser af smertestillende piller. Heldigvis var der et bedre alternativ, fortæller Frank Floutrup om det, der fik hans personlige målestok over livskvalitet til at ændre sig fra værst muligt til meget bedre.

Frank Floutrup, th., og Rasmus Kay har lavet filmen "Naturens Stemmer" lige fra den første ideudvikling til færdig film. Foto: Jens Fogh-Andersen

Kuren var naturen i Thy. Frank kendte den fra før som flittig bruger. Med sit kamera havde han skildret naturen i billeder, så hvorfor ikke lave mere af det samme i den natur, som gav ham lindring og adspredelse.

- Jeg var del af et lokalt filmnetværk. Det gav mig lyst til mere, fortæller Frank, som supplerede sit i forvejen professionelle fotoudstyr med en investering i "seriøst videoudstyr" med et klart sigte: Han ville lave natur- og dokumentarfilm.

Ideen blev udviklet

I filmnetværket havde han mødt 27-årige Rasmus Kay, som ud over at studere kultur og design på SDU tidligere havde taget grundforløbet i film og TV-produktion på Medieskolerne i Viborg. De to stak hovederne sammen og begyndte at ideudvikle på det filmprojekt, der tog sin begyndelse i november og december 2021 og nu er afsluttet med en 25 minutter lang film med titlen Naturens Stemmer og undertitlen "Mennesket er stort, men naturen er det største af alt".

Under projektet er der optaget timevis af film, og efterfølgende har Frank Floutrup og Rasmus Kay brugt timer på at klippe og redigere filmen. Foto: Jens Fogh-Andersen

- Grunden til filmen blev vel lagt med ulykken i 2019, men var det ikke for naturen, tror jeg ikke, jeg var her i dag. Så havde jeg nok taget mit eget liv, fortæller Frank Fluotrup.

Filmen er lavet som et non-profit projekt.

- Projektet har holdt mig i live. Det i sig selv er ubetaleligt, siger Frank om filmen om den natur, der har plads og rum - også til en som ham.

Natur som medicin

- Vi skildret mennesker i naturen eller med naturen og hørt deres fortællinger - og så er de blevet til stemmer på naturen, siger Rasmus Kay, tv. Foto: Jens Fogh-Andersen

- Naturen kan noget, som ingen medicin kan erstatte, men for mig er det den stærkeste medicin. Den er smuk, den dufter og den kan sanses. Den giver ro og glæde, og for mig er naturen den gode grund til at stå op om morgenen.

Makkerparrets film er både en naturfilm og en hel del andet. Den skildrer storheden i naturen i Thy med afsæt i fire grundpiller, havet, horisonten, skoven og mennesket. Det sidste ved at lade fire forskellige mennesker fortælle, hvordan de bruger naturen som en kilde til inspiration i deres dagligdag. Alle fire fortæller deres historie spontant fra hjertet.

Fire stemmer

De fire er tidligere sognepræst i Vestervig Kirke Claus Nybo, som med ordene "Mennesket er stort, men naturen er det største af alt" giver anslaget til de følgende tre fortællinger.

Det er billedkunstneren A.C. Rosmon, der fortæller, hvordan han lader sig inspirere af naturen og oversætter sine indtryk til billeder. Lise Tange, aktiv naturbruger, fortæller om sin glæde ved at færdes i naturen, lave primitive måltider og bare nyde roen under træerne i plantagerne. Som den fjerde stemme fortæller travtræneren Gitte Horpestad om sine oplevelser, når hun kører med hest og sulky på stranden ved Vigsø.

- Jeg mødte tilfældigt Gitte på stranden ved Vigsø. Jeg gik med mit kamera og tænkte på filmen, så kom Gitte forbi med sin hest. Det var der nogle billeder i, så jeg spurgte: Vil du være med i en film. Hun svarede ja, og så vendte jeg tilbage og fik Gittes fortælling. Den kom fra hjertet. Præcis som de tre andre, siger Frank Floutrup.

- Uden Rasmus var det nok ikke blevet til en film - eller også var det blevet til noget helt andet, men nu er vi i mål, siger Frank Floutrup Foto: Jens Fogh-Andersen

De to beskriver filmen og de fire personlige beretninger som fortællinger til eftertanke.

- Egentlig har vi skildret mennesker i naturen eller med naturen og hørt deres fortællinger - og så er de blevet til stemmer på naturen, siger Rasmus Kay.

Frank Floutrup understreger, at filmen er makkerparrets fælles projekt.

- Uden Rasmus var det nok ikke blevet til en film - eller også var det blevet til noget helt andet, men nu er vi i mål, siger han.

Ud til publikum

Størstedelen af optagelserne er lavet i løbet af første halvår af 2022, mens arbejdet med klipning, lyd og tekstning er lavet i efteråret sidste år og i foråret 2023. Alt sammen med brug af det udstyr, Frank Floutrup har anskaffet for at lave film i professionel kvalitet.

- Jeg har mit studie ved siden af, så ind imellem har jeg været nødt til at lukke lidt ned for filmarbejde og fokusere på studiet, men filmen er i bund og grund lavet på Franks præmisser, forklarer Rasmus Kay.

Tilbage står det åbne spørgsmål: Hvem skal se filmen. Lige nu leder makkerparret efter en kanal, der giver det brede publikum adgang til Naturens Stemmer.

- Det er flødeskummet på projektet, men filmen har allerede opfyldt et vigtigt formål. Den har hjulpet Frank videre i livet, siger Rasmus Kay.