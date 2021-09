Naturstyrelsen bløder op på fotokrav

THY-MORS:THY: Naturstyrelsen genovervejer det, der er blevet kaldt ”tåbelige” regler om betaling for naturfotos. Som det er i dag, skal fotografer betale, hvis de vil tage billeder eller optage video på Naturstyrelsens arealer i erhvervsmæssig sammenhæng.

Fotograf Torben Hedegaard fra Morup Mølle fik sig for et par uger siden et chok, da han havde været ude for at tage billeder af Lodbjerg Fyr. Pludselig sendte Naturstyrelsen ham nemlig en regning på 500 kroner.

Torben Hedegaard leverer nogle gange nyhedsfotografier til danske medier, men vurderingen fra styrelsen var, at Torben Hedegaards foto i dette tilfælde var blevet til i erhvervsmæssig sammenhæng. Det betyder, at man som fotograf skal betale på forhånd for at tage billeder på Naturstyrelsens arealer.

Svært at vurdere brugen

Men nu vil styrelsen revidere sine regler for foto på de offentlige naturarealer.

”Naturstyrelsen medgiver, at det kan være vanskeligt for den enkelte at vurdere, om en konkret brug er erhvervsmæssig, eller om den i øvrigt af andre grunde er fritaget for betaling. Derfor har Naturstyrelsen nu igangsat et arbejde med henblik på at revidere de takstmæssige rammer for den erhvervsmæssige brug af styrelsens arealer,” skriver Naturstyrelsen i et skriftligt svar til fagbladet Journalisten.

Som reglerne er i dag, kan Naturstyrelsen give tilladelse til en række forskellige foto- og videooptagelser i erhvervsmæssig sammenhæng. Alt efter optagelsernes omfang vil priserne typisk ligge på mellem 500 kroner og 25.000 kroner.

Så bliver det ikke lavet

Torben Hedegaard freelancer blandt andet for Per Øxenholt Foto, der har 40 fotografer rundt om i landet. De to barslede med en webshop, hvor de ville sælge naturfotos fra blandt andet Thy som plakater. Men bliver Naturstyrelsens regler ikke lavet om, synker den plan.

- Så bliver det ikke lavet. Jeg nægter at betale til Naturstyrelsen, siger Per Øxenholt.

Han vil have Naturstyrelsen til at gøre opmærksom på, at det koster at fotografere erhvervsmæssigt på offentlige naturarealer.