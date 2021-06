Naturstyrelsen siger stop for ulovlige technofester: - Nu er det nok

BULBJERG:Vilde fester med høj technomusik hærger naturområdet ved Bulbjerg, og det får nu Naturstyrelsen til at gå ud med et direkte forbud mod festlighederne.

Ifølge skovløber Jan Bagger, der fører opsyn med området, har festerne været et tilbagevendende problem gennem snart fire år.

- Seneste fest var i fredags, og det var lidt udenfor normalen, for ellers plejer det at foregå omkring Sankt Hans, siger han.

Fredag nat kunne han selv høre bassen fra de store højttalere, selv om han bor tre kilometer fra stedet, hvor festerne bliver holdt.

- Det står helt tydeligt i vores bekendtgørelser for lejrpladser, at man ikke engang må tænde en transistorradio herude. Selvfølgelig må folk synge en sang, hvis det kommer over dem, men generelt skal folk kunne komme på lejerpladsen og kunne overnatte i fred og ro og nyde naturen herude, siger han og tilføjer:

- Sidste weekend havde vi nogle, der kom herud for at høre natravnen, men det var nogle helt andre natteravne, de endte med at høre.

De festende mennesker hører musik på store medbragte højttalere, og selv om Jan Bagger før har været ude for at forsøge at dæmpe gemytterne, har det ikke haft den store effekt. Derfor kan det blive nødvendigt at tage skrappere midler i brug for at komme festerne til livs.

- Jeg har talt om det med skovfogeden, og vi er enige om, at vi i yderste konsekvens må have politiet ud for at stoppe festerne. Det hører sig ikke hjemme, og det er ikke naturen ikke beregnet til. Nu er det nok, siger Jan Bagger.