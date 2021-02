Navn frigivet efter landbrugsulykke

SKOVSTED:Det var den 73-årige landmand Knud Erik Hvelplund, som fredag formiddag omkom ved en arbejdsulykke på en gård på Bromøllevej i Skovsted nord for Thisted. Sammen med sin 37-årige søn var den omkomne i gang med at læsse bigballer af en vogn.

Lokalpolitiet i Thisted har tirsdag frigivet navnet på den dræbte, efter at der dagen forinden blev holdt ligsyn. Arbejdstilsynets rapport om ulykken foreligger endnu ikke.

- Vi betragter det som et hændeligt uheld. Mandens søn kørte teleskoplæsseren på den ene side af den vogn, som var højt læsset med bigballer, og hans far gik på den anden side. Faren havde løsnet de stropper, som havde holdt ballerne fastspændt under kørslen, men det var efter bogen og nødvendigt, når ballerne skulle læsses af, siger politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted.

Knud Erik Hvelplund blev ramt af flere nedfaldende bigballer og blev dræbt på stedet.