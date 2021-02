Navn på den dræbte motorcyklist i Thy

THY:Lokalpolitiet i Thisted har frigivet navnet på den motorcyklist, der tidligt mandag morgen blev påkørt og dræbt i T-krydset Næstrupvej-Oddesundvej mellem Thisted og Skjoldborg.

Den dræbte er den 37-årige Brian Nielsen, der var bosat i Thisted Kommune. Han kørte på hovedvejen i sydlig retning. da en modkørende bilist vil svinge til venstre ad Næstrupvej og ramte motorcyklen. Brian Nielsen blev efter de seneste oplysninger dræbt på stedet.

Bilisten er en 59-årig polsk mand, der arbejder i lokalområdet og er bosat på Mors. Han kørte i en polsk registreret bil. Bilisten vil minimum blive sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og afhængigt af de nærmere undersøgelser for uagtsomt manddrab.