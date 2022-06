Nederlag til Thisted FC i Serie 2: - De var bedre end os

FELDBORG:Det er tæt i Serie 2 om kampen om at undgå nedrykning. Efter flere gode sejre har Thisted FC slået hul på otte point til de to nederste pladser, som giver direkte nedrykning. Dog kan de stadig ende på sjettepladsen, som giver en playoff-kamp om nedrykning, hvor Thisted FC kun har to point ned.

Torsdag aften lykkedes det ikke thyboerne at slå yderligere hul til sjettepladsen. På udebane mod Feldborg/Haderup IF tabte de 0-4.

- De var bedre end os. De løber rigtig meget, og vi havde svært ved at spille over deres pres, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Der var kun spillet seks minutter, før Thisted FC kom bagud. Thisted FC blev fanget højt i banen, og så kunne Feldborg/Haderup IF spille en bold i dybden, som endte i målet.

Seks minutter senere kom gæsterne yderligere bagud. Igen blev de fanget højt i banen, hvor hjemmeholdet spillede bolden dybt.

Efter de to hurtige mål fik Thisted FC en prop i defensiven, men det var stadig Feldborg/Haderup IF, som dominerede kampen. Men der blev ikke scoret mere i første halvleg, og de to hold gik til pause ved stillingen 2-0.

- Vi forsøgte at ændre formation og spille med fire i bagkæden, og vi prøvede også at presse dem, men det lykkedes aldrig rigtig for os, siger Jacob Kjær.

I anden halvleg fortsatte Feldbog/Haderup IF med at dominere kampen, og efter 59 minutter blev kampen lukket. Igen lykkedes det hjemmeholdet at score efter en dyb bold.

Thisted FC forsøgte at komme tilbage, men de fik aldrig skabt de afgørende chancer, som kunne have ført til scoring. I stedet var det igen hjemmeholdet, som havde held med en bold i dybden, som de scorede på til resultatet 4-0.

Thisted FC har to kampe tilbage i sæsonen og kan stadig selv afgøre, om de undgår playoff-kampene.

- Det er vigtigt for os, at vi selv kan afgøre vores skæbne, og vi er stadig fortrøstningsfulde overfor de sidste to kampe, siger Jacob Kjær.