Nedtur for Nordthy

IK Skovbakken

IF Nordthy

26-22

Håndbold, 3. division herrer

ÅRHUS:Nordthy skulle søndag en tur til Århus, hvor Skovbakken ventede i 3. division. Det blev en frustrerende oplevelse for thyboerne for trods godt spil, så havde holdet for mange udfald og tabte altså på udebane med 22-26.

- Vi lukkede dem selv ind i kampen, og i perioder kollapsede vores kollektive angrebsspil, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Udeholdet startede kampen godt, og specielt i defensiven havde mandskabet godt fat. Efter de første 15 minutter førte Nordthy med 10-4, men i anden halvdel af første halvleg faldt thyboerne markant i kvalitet, og til halvleg var stillingen 11-11.

I anden halvleg genfandt Nordthy så melodien, og Skovbakken havde svært ved at score. Med en føring på 17-13 i midten af første halvleg var en sejr til Nordthy indenfor rækkevide, men som i første halvleg faldt thyboerne sammen mod afslutningen af halvlegen. Udeholdet begyndte at lave for mange tekniske fejl, og samtidig blev flere store chancer misbrugt. Nordthy endte med at tabe med 22-26.

- Jeg synes, at vi var bedre end dem, og det var mega frustrerende, at vi smed det hele væk til sidst, siger Kasper Boesen.

Pausestilling: 11-11

Mål: Simon Skadhauge 7, Frederik Holm Madsen 5, Claus Dalgaard 3, Emil Skadhauge 3, Brian Pedersen 2, Magnus Møller 1 og Morten Jensen 1.