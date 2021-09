Nedturen fortsætter for HVA Sydthy: Taber med tenniscifre

OKSBØL:Livet i Serie 1 har været svært for HVA Sydthy, som fortsat ikke har point. Og lørdag eftermiddag led thyboerne endnu et nederlag, da de ude mod BV Oksbøl tabte 0-6.

- Jeg tror, dat var vores dårligste kamp i sæsonen. De scorer to hurtige mål, og så var det op ad bakke derfra, siger Jens Rasmussen, som vikarierede på trænerposten hos HVA Sydthy i lørdagens kamp.

Kampen var kun fem minutter gammel, før BV Oksbøl spillede sig igennem HVA Sydthy’s forsvar og scorede til 1-0. Knap ti minutter senere kombinerede hjemmeholdet på et hjørnespark, og så stod der 2-0.

På trods af den dårlige start fik HVA Sydthy bedre fat og havde også et skud på overliggeren. Men kort tid inden pausen spillede BV Oksbøl sig igennem igen og scorede til 3-0.

- Vi snakkede om i pausen, at vi skulle lade som om, at der stod 0-0 og sørge for at de ikke scorede til 4-0, siger Jens Rasmussen.

Men efter 72 minutter scorede BV Oksbøl direkte på frispark. Og mod kampens slutning kombinerede de sig igennem igen og scorede samt scorede på yderligere et frispark.

- I en stor del af anden halvleg lykkedes vi med at lukke af, men vi kan ikke gøre noget ved frisparksmålene, siger Jens Rasmussen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 1

BV Oksbøl

HVA Sydthy

Resultat:6-0

Pausestilling: 3-0

Mål: 1-0 (5), 2-0 (14), 3-0 (45), 4-0 (72), 5-0 (86) og 6-0 (90)