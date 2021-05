NetIP afskediger 18 ansatte i fyringsrunde

THISTED:Nordjyske kunne i går, tirsdag, fortælle nyheden om, at fire medlemmer af ledelsen hos NetIP er blevet afskediget.

Nu kommer virksomhedens stifter og nyindsatte administrerende direktør Martin Kjølhede med flere detaljer om en fyringsrunde, der viser sig også at gribe ud over ledelseslaget.

I alt har fire chefer og 14 ansatte fået en fyreseddel, og årsagen skal findes i virksomhedens økonomiske forhold, forklarer Martin Kjølhede.

- Vi har et utilfredsstillende resultat i det indeværende regnskabsår, og derfor må jeg se på at tilpasse organisationen og økonomien til virkeligheden. Der er tale om rettidig omhu, så vi er sikre på stadig at have et bæredygtigt fundament i virksomheden, siger direktøren.

Martin Kjølhede har påtaget sig rollen som administrerende direktør efter Carsten Hedemanns afgang, og den nye daglige direktion består derudover af Finansdirektør Birgitte Lukassen, Head of Operations Joakim Halvorsen samt Head of Sales Brian Vesterbæk.

- Jeg har sikret mig, at den ledelse, vi har fremadrettet, består af erfarne og nuværende ledere i NetIP. Der er altså ikke tale om at ansætte en ny ledelse, men i stedet at slanke ledelsen, og så står jeg selv i spidsen for det, forklarer Martin Kjølhede.

Carsten Hedemann er nu fortid hos NetIP. Arkivfoto.

At have en sund forretning er afgørende for, at NetIP fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads og både tiltrække og fastholde den rigtige arbejdskraft, forklarer Martin Kjølhede. Virksomheden har en historie med både at vækste og tjene penge, men det seneste år har udviklingen været mindre end ideel, forklarer han:

- Det indeværende år er ikke tilfredsstillende, og så synes jeg, det er god fornuft, at man løser den opgave og går proaktivt til værks. Det er såmænd bare det, jeg har gjort.

Selvom vi under pandemien nærmest har været mere digitale end nogensinde, så har corona sat sine spor, også hos NetIP.

- Jeg har, ligesom alle andre, undervurderet, hvor længe coronapandemien ville vare. Det trak ud, og det har vi også været mærket af. Mange af de konsulenter, vi har haft, der normalt besøger virksomhederne og hjælper dem ude på adresserne, har ikke kunnet komme ud det seneste år, men har været bundet til at sidde og vente, siger Martin Kjølhede, og fortsætter:

- Vi gik ind i coronaen med den holdning, at vi ville æde af vores overskud for at bevare medarbejderne, i stedet for at fyre på forhånd, og det har vi holdt fast i. Men nu er vi på bagkanten af pandemien, vi begynder at vende tilbage til normalen, og så må vi tilpasse os til den virkelighed, vi står i.

Medarbejderne, der bliver afskediget, sidder fordelt over hele landet. Og selvom 14 mand nu går ud, så er der langt fra tale om et ansættelsesstop, forklarer Martin Kjølhede.

- It-branchen er i konstant udvikling, og de kompetencer, der efterspørges, udvikler sig hele tiden. Virksomheden står ikke stille, vi er i fuldt firspring fremad, og derfor vil der løbende være stillinger, vi skal have besat, især når vi taler specialister.

Han indrømmer, at det ikke er en gratis omgang for virksomheden, når man gennemfører en sådan fyringsrunde.

- Det koster, men jeg synes også, vi skal respektere, at når vi siger medarbejdere op, hvoraf nogle har været her i mange år, skal vi gøre vores for at hjælpe dem godt videre. Heldigvis er situationen i Danmark nu, at der er en god efterspørgsel på arbejdskraft, så jeg vil mene, der er gunstige odds for, at de berørte medarbejdere kan gå ud og skabe sig en karriere et andet sted, siger han.

Nu handler det for direktøren om at se fremad og få afsluttet regnskabsåret, så virksomheden er klar til fremtidens udfordringer.

- Jeg er overbevist om, at vi kan gennemføre denne her tilpasning og udgiftsføre de omkostninger, der er forbundet med det, og komme ud i et beskedent niveau. Og så tror jeg på, at når næste regnskabsår for vores vedkommende starter 1. juli, så står vi igen med en rentabel virksomhed, siger Martin Kjølhede.

Nordjyske har været i kontakt med den nu tidligere administrerende direktør Carsten Hedemann. Han har for nuværende ingen kommentarer, men henviser i stedet til Martin Kjølhede.