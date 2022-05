Netselskab vender tilbage til det gamle elværk

THY-MORS: Thy-Mors Energi Elnet A/S skifter navn til Netselskabet Elværk A/S. Med det nye navn følger også en ny visuel identitet, som løbende vil erstatte Thy-Mors Energi Elnet’s logo på biler, arbejdstøj, kabelskabe mv. Navn og identitet ændres således, mens selskabets formål med at opretholde en sikker og stabil elforsyning forbliver det samme.

I følge teknisk chef eller cto Kristian Tilsted faldt valget på navnet Elværk, fordi navnet skaber en tydelig reference til det solide håndværk, som selskabets medarbejdere igennem hele selskabets historie har været garant for, og som fremadrettet også får en utrolig vigtig rolle at spille i den grønne omstilling.

- Elværk er håndværk. Elværk er dygtige medarbejdere med stærke kompetencer og gode løsninger, der tilsammen skaber forudsætningen for den grønne omstilling. Elværk holder hånden under fællesskabets grønne visioner og bærer os ind i en ny tid, siger Kristian Tilsted.

Elnettet er sammen med fibernettet de dele af Thy-Mors Energi, som kunderne og andelshaverne er henvist til at benytte, hvorimod det står frit, hvor man køber selve strømmen og indholdet i fibernettet. I februar i år indførte det, der nu hedder Elværk A/S, tidstarifering for at anspore kunderne til at fordele elforbruget over døgnet, så man undgår overbelastninger.

- I fremtiden skal vi kunne træffe datadrevne beslutninger i forhold til udbygning og vedligeholdelse af elnettet, hvilket er nøglen til den igangværende grønne omstilling. Regeringen har en ambitiøs målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent i 2030, og efterspørgslen på grøn strøm til erstatning af fossile brændsler vil derfor stige i de kommende otte år. Denne udvikling vil også ramme Thy og Mors, og med afsæt i den nuværende udvikling kan der fremskrives en stigning på hele 90 procent i områdeforbruget frem mod 2030. Hertil kommer behovet for en fordobling af den effekt, der decentralt skal flyde ind i elnettet, siger Kristian Tilsted.

Han tilføjer, at godt håndværk og udnyttelse af datagrundlaget bliver altafgørende for, at elnettet kan understøtte en grønnere fremtid og samtidig sikre energi til tiden – til alle andelshavere. På selskabets nye hjemmeside elvrk.dk vil andelshavere fremadrettet kunne orientere sig om blandt andet strømafbrydelser og priser.